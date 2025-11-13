Ignacio González, CEO del America Business Forum: "Messi es Dios, lo comprobamos"

image En la última edición, que se realizó recientemente en Miami, estuvieron presentes Donald Trump, Lionel Messi, Javier Milei y Gianni Infantino, entre otros.

Según contó en la charla, el America Business Forum nació como un experimento y terminó convertido en un evento que convoca a miles de personas y millones de vistas online. En la última edición, realizada en Miami, pasaron por el escenario Donald Trump, Lionel Messi, Javier Milei, María Corina Machado, Rafael Nadal y hasta Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. "Muchos pensaban que era un evento armado por IA", bromeó González. "Pero pasó, y fue increíble. Lo vivimos como un Mundial."

Lionel Messi y Donald Trump, las fichas que coronaron su jugada más ambiciosa

La charla con Pergolini tuvo varios momentos interesantes, pero uno quedó claro: González tiene muy en claro qué quiere construir. Cuando Mario le preguntó cómo evita que el foro se convierta en un evento ideologizado, el uruguayo fue directo: "Mi visión es ser una plataforma que una al mundo, políticamente neutral. Tenés que darle voz a todos".

Lo dice, claro, después de invitar a Trump y a Milei, lo cual muestra que su neutralidad es más de apertura que de tibieza. En su lógica, todos pueden hablar, siempre que tengan algo que decir.

Lo de Messi fue, según él mismo contó, un capítulo aparte. En charla con Infobae había explicado que logró convencerlo a través de su familia y el alcalde de Miami; pero en el programa, amplió: "Nosotros acá somos Río de la Plata, pero allá te das cuenta de que es igual o peor. No lo dejaban hablar. Estuvimos en la puerta del cielo y comprobamos que Messi es Dios". La frase, que se volvió viral, dice más de la devoción mundial por Messi que de cualquier estrategia de marketing.

Pergolini, que lo escuchaba entre curioso y fascinado, entendió enseguida que no se trataba solo de contactos o poder, sino de cómo se cuenta una historia. González lo dijo así: "Le decimos a cada invitado: si el mundo te escuchara por una hora, ¿qué le dirías? Hacelo fácil, hacelo potente, hacelo inspirador".

El uruguayo, que se define como parte del "ADN rioplatense", adelantó que ya trabaja en una nueva edición del foro para 2026, otra vez en Miami y cerca del G20, pero también planea una versión pensada para Latinoamérica. "Queremos que haya más voces de mujeres y figuras con distintas miradas", adelantó.

En definitiva, su mayor logro no fue juntar a Messi, Milei y Trump, sino demostrar que desde este lado del mapa también se pueden producir los grandes escenarios del mundo, con ambición, oficio y ese toque de audacia tan propio del Río de la Plata.

