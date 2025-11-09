Desclasifican que Perón fue masón Grado 33 mientras lo negaba y acusaba a las logias de derrocarlo

Las primeras actividades políticas de Perón estuvieron vinculadas al GOU (Grupo de Oficiales Unidos), logia militar secreta que derrocó a Ramón Castillo el 4 de junio de 1943. En boletines internos del GOU revelados por el historiador Robert Potash, los oficiales sentaron posición brutal: "La masonería es una creación judía. Es una temible organización secreta de carácter internacional y por lo tanto enemiga del Estado y del Ejército". Incluso rechazaban que San Martín fuera masón.

Los telegramas de la Orden de Malta

Paralelamente, aparecieron telegramas de 1946 enviados por Carlos Alberto Passini Costadoat, Caballero Magistral de la Orden de Malta, defendiendo a Perón de "tendenciosas maniobras masónicas". Los documentos fueron enviados desde Buenos Aires al Duque Raimundo del Busto en Roma, pidiendo desmentir acusaciones de vínculos masónicos del presidente argentino. Perón reconoció oficialmente a la Orden de Malta como entidad soberana, fortaleciendo su imagen "nacionalista católica".

image

La conexión se complica con Licio Gelli, líder de la logia masónica fascista Propaganda Due (P2), quien tuvo un rol preponderante en el retorno de Perón a Argentina en 1972. El General lo condecoró con la Orden del Libertador.

image

Los archivos también revelan que Raúl Alfonsín solicitó ingresar a la masonería en 1974 en Paraná, Entre Ríos. La ficha incluye una foto del joven radical respondiendo preguntas como "¿sabe usted que los masones están excomulgados por la Iglesia Católica?". Cartas de la Gran Logia de Chile mencionan que en 1983 participó de un "ágape fraternal" con hermanos chilenos. Tras su muerte en 2009, la Gran Logia de la Argentina publicó un aviso fúnebre en La Nación.

La batalla en redes

En redes estalló el debate. Defensores del peronismo remarcan: "Los que dicen que Perón era masón es porque son ignorantes. Tiene un marco de pensamiento. Que la confrontación sea Justicialismo y Masonería, doctrina con doctrina, no documento con documento".

image

Pablo Lázaro adhiere a una nueva corriente de "puertas abiertas". "La masonería no tiene nada que esconder. Hubo una época donde no se hablaba por temor a persecuciones", explicó. Los documentos serán exhibidos próximamente en una web pública. Se esperan más revelaciones cuando terminen de clasificar los archivos.

Masones históricos argentinos reconocidos incluyen a Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini y Alfredo Palacios. La Gran Logia Argentina tiene su sede en Perón 1242, diseñada como réplica del templo del Rey Salomón de Jerusalén.

-------------------------------------------------------------------------------------

Más contenidos en Urgente24

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir