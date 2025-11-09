Zohran Mamdani ya trabaja en las medidas que lo hicieron triunfar en Nueva York

-congelar alquileres de viviendas familiares

-construir casas y departamentos sociales

-generar un transporte público gratuito

-jardines de infantes también gratis

-llevar el mínimo de la hora de US$ 16 a US$ 30 en estrategia escalonada

Mamdani durante la campaña se mostró como un candidato alegre que supo incluso reírse de sí mismo y sus limitaciones para hablar en español.

Este recién llegado a la política derrotó al establishment local, algo impensado. Es joven, disruptivo, inmigrante, musulmán y socialista, un combo que parece imposible de digerir, aún en una ciudad tan cosmopolita como Nueva York.

Con su plan de 100.000 voluntarios para tocar un millón de puertas marcó un hito en la comunicación política del Siglo XXI.

Su innovadora campaña fue orientada por el equipo de Bernie Sanders, un legislador que ya tiene 84 años y siempre ha estado en el ala más de izquierda de los demócratas.

Su principal herramienta de la campaña fueron las redes sociales y no los grandes medios de comunicación.