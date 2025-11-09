Contra muchos pronósticos, Zohran Mamdani habló en los debates pre electorales de los miles de muertos en la Franja de Gaza y criticó a Israel.: djo que será alcalde de judíos, cristianos y musulmanes.
ASUME EL PRIMERO DE ENERO
Zohran Mamdani ya trabaja en las medidas que lo hicieron triunfar en Nueva York
Los valores de Zohran Mamdani y sus formas durante la campaña fueron los opuestos a los que maneja habitualmente de Donald Trump.
Como nació en Uganda, nunca podrá ser siquiera candidato a presidente de Estados Unidos ya que solamente los nacidos en la Unión pueden llegar a la Casa Blanca.
Su rivalidad con Donald Trump
El apoyo del presidente de Estados Unidos al candidato “independiente” Andrew Cuomo fue un “salvavidas de plomo” que terminó por hundir al rival de Mamdani.
Las medidas que pretenden cambiar Nueva York
El ganador de la contienda en la ciudad más poblada de los Estados Unidos ya trabaja en la instrumentación de sus grandes propuestas:
-congelar alquileres de viviendas familiares
-construir casas y departamentos sociales
-generar un transporte público gratuito
-jardines de infantes también gratis
-llevar el mínimo de la hora de US$ 16 a US$ 30 en estrategia escalonada
Mamdani durante la campaña se mostró como un candidato alegre que supo incluso reírse de sí mismo y sus limitaciones para hablar en español.
Con su plan de 100.000 voluntarios para tocar un millón de puertas marcó un hito en la comunicación política del Siglo XXI.
Su innovadora campaña fue orientada por el equipo de Bernie Sanders, un legislador que ya tiene 84 años y siempre ha estado en el ala más de izquierda de los demócratas.
Su principal herramienta de la campaña fueron las redes sociales y no los grandes medios de comunicación.