Verónica Magario recordó a Juan Perón y confrontó con Javier Milei

A todo esto, Magario criticó al presidente Javier Milei por profundizar el ajuste post derrota electoral del pasado 7 de septiembre.

“En los barrios están rotos los derechos y el trabajo; hay hambre, y las situaciones muy complejas se agudizan. Desde el 7 de septiembre hasta hoy, las cosas están peor”, señaló

En igual sentido acotó

Frente a la crueldad que ha puesto –Javier- Milei, nosotros vamos a poner el amor del pueblo y la grandeza de la nación por delante. Frente al ajuste nosotros vamos a ser la contracara y ser la inversión

“Queremos reconstruir con esperanza un país, y ese camino se construye con Fuerza Patria”, concluyó la Vicegobernadora.

Jorge Taiana

A su turno. Jorge Taiana, recordó “aquella gesta que puso en libertad a Perón” dijo.

"Fue el pueblo argentino que fortaleció su camino hacia un futuro de independencia, de soberanía y justicia social”, resaltó

En ese sentido, el primer candidato a diputado nacional, enfatizó que “Fuerza Patria es la expresión del futuro” y pidió rescatar a “Argentina del lugar miserable en que la pone el presidente”.

“El 26 de octubre tenemos que reafirmar nuestro triunfo, demostrar que en el Congreso le vamos a poner un parate al señor Milei, que tiene que dejar de decir pavadas y cambiar el rumbo”, expresó.

Antes del cierre del acto de recordatorio, Axel Kicillof señaló que “están en peligro las banderas de la independencia económica y de la soberanía política".

Luego sumó

Fue Juan Domingo Perón quien le pudo dar voz a los que no tenían derechos laborales, no tenían derecho a jubilarse, no tenían educación pública, no tenían salud, no tenían universidad

