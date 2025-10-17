El peronismo conmemoró los 80 años del 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Peronista, en la Quinta Museo de San Vicente donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.
"DÍA PERONISTA"
Verónica Magario recordó a Juan Perón y confrontó con Javier Milei
Verónica Magario aseguró que el mejor homenaje a Perón es "defender con lealtad al pueblo argentina de este Presidente" (por Milei).
La vicegobernadora bonaerense y vicepresidenta del PJ de la Provincia, Verónica Magario, recordó aquel día de una manifestación popular a Plaza de Mayo para pedir la liberación del entonces vicepresidente y ministro de Guerra, Juan Domingo Perón.
“El 17 de octubre es un día en el que se reivindica la lucha y la lealtad que tuvo su pueblo con nuestro querido Juan Domingo Perón”, dijo la mandataria bonaerense. “El hombre que vino a devolverle los derechos a los trabajadores”, agregó.
Luego recordó
A todo esto, Magario criticó al presidente Javier Milei por profundizar el ajuste post derrota electoral del pasado 7 de septiembre.
“En los barrios están rotos los derechos y el trabajo; hay hambre, y las situaciones muy complejas se agudizan. Desde el 7 de septiembre hasta hoy, las cosas están peor”, señaló
En igual sentido acotó
“Queremos reconstruir con esperanza un país, y ese camino se construye con Fuerza Patria”, concluyó la Vicegobernadora.
Jorge Taiana
A su turno. Jorge Taiana, recordó “aquella gesta que puso en libertad a Perón” dijo.
"Fue el pueblo argentino que fortaleció su camino hacia un futuro de independencia, de soberanía y justicia social”, resaltó
En ese sentido, el primer candidato a diputado nacional, enfatizó que “Fuerza Patria es la expresión del futuro” y pidió rescatar a “Argentina del lugar miserable en que la pone el presidente”.
“El 26 de octubre tenemos que reafirmar nuestro triunfo, demostrar que en el Congreso le vamos a poner un parate al señor Milei, que tiene que dejar de decir pavadas y cambiar el rumbo”, expresó.
Antes del cierre del acto de recordatorio, Axel Kicillof señaló que “están en peligro las banderas de la independencia económica y de la soberanía política".
Luego sumó
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses
A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?
Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10
USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?