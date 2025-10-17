Maximiliano Pullaro más preocupado por los K y Milei que de su gestión

Vale recordar que, tras las declaraciones del Presidente estadounidense, el radical se mostró "preocupado".

image El gobernador de Santa Fe cada vez más lejano del Presidente. Foto: Gobierno de Santa Fe

Maximiliano Pullaro mirando el 260

Por otra parte, el gobernador anticipó las elecciones del próximo 26 de octubre y marcó: "Hay dos modelos: los candidatos que impone Karina Milei y los que impone Cristina Kirchner. Nosotros proponemos un proyecto político genuinamente santafesino, que lo encarna y lo encabeza la vicegobernadora de nuestra provincia".

En ese sentido, planteó la necesidad de "equilibrio fiscal, pero con desarrollo económico, con infraestructura social, productiva, vial, energética y logística".

Provincias Unidas rumbo al 2027 pero antes parada clave

El santafesino remarcó que Provincias Unidas "viene desde el interior" y que busca consolidarse como una propuesta nacional hacia 2027.

"No hablamos de quién va a ser el candidato a presidente, sino de un proyecto que une a las provincias que generan trabajo: Santa Fe y Córdoba, que defendemos al campo y la industria; Corrientes, con un perfil productivo similar; Jujuy, que apuesta a la minería; y las provincias patagónicas, que desarrollan el gas, el petróleo y la pesca. Las provincias que generamos empleo debemos tener una representación muy importante en el orden nacional".

Pullaro subrayó que esa representación está expresada en la figura de la vicegobernadora: "Nuestra representante es Gisela Scaglia. Queremos ganar esta elección y llevar al Congreso de la Nación legisladores que defiendan a Santa Fe, a su sector productivo y a los recursos que históricamente le corresponden".

Sin embargo, el gobernador sabe que no la tiene fácil... (o eso es lo que exponen las encuestas).

image Los gobernadores que integran Provincias Unidas realizaron el cierre de campaña el miércoles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Gobierno de Santa Fe

