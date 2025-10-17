SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rafaela una recorrida por el departamento Castellanos junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas en la provincia de Santa Fe, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
CRÍTICAS
Maximiliano Pullaro más preocupado por los K y Milei que de su gestión
Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas) aseguró que Argentina "no puede seguir yendo de banquina en banquina con fracasos de planes económicos".
Apuntes al kirchnerismo y Javier Milei
En diálogo con los medios presentes, donde estuvo acompañado también por el intendente rafaelino, Leonardo Viotti, el mandatario provincial sostuvo que el desafío del espacio es "construir un proyecto político que cuide al interior productivo, a la industria, al campo, que apueste a la generación de empleo y al crecimiento económico".
Sobre esa línea, advirtió que la Argentina "no puede seguir yendo de banquina en banquina con fracasos de planes económicos".
"Uno por una mirada excesivamente populista que derrochaba los recursos del Estado y terminaba teniendo déficit fiscal crónico, resuelto a través de crédito internacional o de emisión monetaria que generaba inflación", señaló en referencia al Kirchnerismo.
De manera continuada, también hizo hincapié sobre el gobierno de Javier Milei. "El otro que intenta buscar alivio financiero permanentemente en el Fondo Monetario Internacional o en Estados Unidos para lograr sostener esta timba financiera que venimos viendo desde hace tiempo", expresó teniendo como eje la cumbre en la Casa Blanca entre el libertario y Donald Trump.
Vale recordar que, tras las declaraciones del Presidente estadounidense, el radical se mostró "preocupado".
Maximiliano Pullaro mirando el 260
Por otra parte, el gobernador anticipó las elecciones del próximo 26 de octubre y marcó: "Hay dos modelos: los candidatos que impone Karina Milei y los que impone Cristina Kirchner. Nosotros proponemos un proyecto político genuinamente santafesino, que lo encarna y lo encabeza la vicegobernadora de nuestra provincia".
En ese sentido, planteó la necesidad de "equilibrio fiscal, pero con desarrollo económico, con infraestructura social, productiva, vial, energética y logística".
Provincias Unidas rumbo al 2027 pero antes parada clave
El santafesino remarcó que Provincias Unidas "viene desde el interior" y que busca consolidarse como una propuesta nacional hacia 2027.
Pullaro subrayó que esa representación está expresada en la figura de la vicegobernadora: "Nuestra representante es Gisela Scaglia. Queremos ganar esta elección y llevar al Congreso de la Nación legisladores que defiendan a Santa Fe, a su sector productivo y a los recursos que históricamente le corresponden".
Sin embargo, el gobernador sabe que no la tiene fácil... (o eso es lo que exponen las encuestas).
Más contenidos en Urgente24
A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe
La miniserie de 6 capítulos que no vas a querer pausar ni por un instante
Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora
¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos
Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"