Maximiliano Pullaro más preocupado por los K y Milei que de su gestión

Maximiliano Pullaro (Provincias Unidas) aseguró que Argentina "no puede seguir yendo de banquina en banquina con fracasos de planes económicos".

17 de octubre de 2025 - 14:52
El gobernador de Santa Fe continúa de punta contra el kirchnerismo y la administración libertaria. 

SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rafaela una recorrida por el departamento Castellanos junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas en la provincia de Santa Fe, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Apuntes al kirchnerismo y Javier Milei

En diálogo con los medios presentes, donde estuvo acompañado también por el intendente rafaelino, Leonardo Viotti, el mandatario provincial sostuvo que el desafío del espacio es "construir un proyecto político que cuide al interior productivo, a la industria, al campo, que apueste a la generación de empleo y al crecimiento económico".

Sobre esa línea, advirtió que la Argentina "no puede seguir yendo de banquina en banquina con fracasos de planes económicos".

"Uno por una mirada excesivamente populista que derrochaba los recursos del Estado y terminaba teniendo déficit fiscal crónico, resuelto a través de crédito internacional o de emisión monetaria que generaba inflación", señaló en referencia al Kirchnerismo.

De manera continuada, también hizo hincapié sobre el gobierno de Javier Milei. "El otro que intenta buscar alivio financiero permanentemente en el Fondo Monetario Internacional o en Estados Unidos para lograr sostener esta timba financiera que venimos viendo desde hace tiempo", expresó teniendo como eje la cumbre en la Casa Blanca entre el libertario y Donald Trump.

Vale recordar que, tras las declaraciones del Presidente estadounidense, el radical se mostró "preocupado".

El gobernador de Santa Fe cada vez más lejano del Presidente.

Maximiliano Pullaro mirando el 260

Por otra parte, el gobernador anticipó las elecciones del próximo 26 de octubre y marcó: "Hay dos modelos: los candidatos que impone Karina Milei y los que impone Cristina Kirchner. Nosotros proponemos un proyecto político genuinamente santafesino, que lo encarna y lo encabeza la vicegobernadora de nuestra provincia".

En ese sentido, planteó la necesidad de "equilibrio fiscal, pero con desarrollo económico, con infraestructura social, productiva, vial, energética y logística".

Provincias Unidas rumbo al 2027 pero antes parada clave

El santafesino remarcó que Provincias Unidas "viene desde el interior" y que busca consolidarse como una propuesta nacional hacia 2027.

"No hablamos de quién va a ser el candidato a presidente, sino de un proyecto que une a las provincias que generan trabajo: Santa Fe y Córdoba, que defendemos al campo y la industria; Corrientes, con un perfil productivo similar; Jujuy, que apuesta a la minería; y las provincias patagónicas, que desarrollan el gas, el petróleo y la pesca. Las provincias que generamos empleo debemos tener una representación muy importante en el orden nacional". "No hablamos de quién va a ser el candidato a presidente, sino de un proyecto que une a las provincias que generan trabajo: Santa Fe y Córdoba, que defendemos al campo y la industria; Corrientes, con un perfil productivo similar; Jujuy, que apuesta a la minería; y las provincias patagónicas, que desarrollan el gas, el petróleo y la pesca. Las provincias que generamos empleo debemos tener una representación muy importante en el orden nacional".

Pullaro subrayó que esa representación está expresada en la figura de la vicegobernadora: "Nuestra representante es Gisela Scaglia. Queremos ganar esta elección y llevar al Congreso de la Nación legisladores que defiendan a Santa Fe, a su sector productivo y a los recursos que históricamente le corresponden".

Sin embargo, el gobernador sabe que no la tiene fácil... (o eso es lo que exponen las encuestas).

Los gobernadores que integran Provincias Unidas realizaron el cierre de campaña el miércoles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

