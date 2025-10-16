Patricia Bullrich contra gobernadores: "Cada 10 minutos piden plata"

Resaltó, en tanto, que "cuando (Sergio Massa) usaba el swap con China nadie cuestionaba nada".

"Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no", aseguró Bullrich.

----------

Otras noticias en Urgente24:

Una periodista se quebró al aire tras realizar una denuncia por acoso

El aeropuerto de Argentina que anunció su fecha de cierre

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 tras 18 años