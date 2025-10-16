La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora nacional por la Ciudad de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue hasta Mar del Plata para acudir al Coloquio de IDEA, aunque no tenía presentación en agenda. El motivo fue charlar con empresarios para intentar convencerlos de que inviertan.
DE CAMPAÑA EN IDEA
Patricia Bullrich contra gobernadores: "Cada 10 minutos piden plata"
Aunque expone en el Coloquio de IDEA, Patricia Bullrich, en campaña, fue para hablar con empresarios. Allí, cruzó a los gobernadores, en especial a Pullaro.
En ese marco, y en diálogo con la prensa, Patricia Bullrich apuntó contra los gobernadores, cuando fue consultada sobre los dichos del santafesino Maximiliano Pullaro, quien cuestionó que cuestionó que el gobierno de Javier Milei va "cada tres meses al Fondo" porque "lo tienen que salvar". "Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional", respondió.
En este sentido, Bullrich se refirió a la relación con las provincias: "Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos".
Por otra parte, destacó el respaldo de Estados Unidos al país y sostuvo que es "muy importante e inédito", a la vez que valoró la llegada de "inversiones tradicionales y no tradicionales" y el "superávit fiscal con baja de inflación".
También aseguró que el vínculo con USA "no se termina el 26 de octubre", tratando así de relativizar las declaraciones del propio Donald Trump, y aclaró: "Lo que dijo es que no va a apoyar si llegan al gobierno los que no se animan a decir que Venezuela es una dictadura (en referencia al candidato a diputado de Fuerza Patria en Buenos Aires, Jorge Taiana)".
Resaltó, en tanto, que "cuando (Sergio Massa) usaba el swap con China nadie cuestionaba nada".
"Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no, porque no son incompatibles. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no", aseguró Bullrich.
