Ya advertimos en Urgente24 que las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires significaron un golpe a la credibilidad de algunas consultoras, especialmente Isasi-Burdman, que asegura –como todas- que Patricia Bullrich se impone en CABA, aunque no con el porcentaje que espera el Gobierno.
SONDEO
Para encuestadora 'insumo' del Gobierno gana Patricia Bullrich pero con menos votos de lo esperado
Isasi-Burdman anticipó la victoria de Adorni en CABA pero erró por mucho en la PBA. Dice que Patricia Bullrich gana pero no con el porcentaje que espera el Gobierno.
De Adorni y la PBA a Patricia Bullrich
Las mediciones de Isasi-Burdman no solo erraron en los números en el comicio bonaerense de septiembre aunque acertaron con Adorni, sino que terminaron funcionando como insumo político para el oficialismo libertario lo que instaló la idea de una elección resuelta antes de tiempo.
En esta oportunidad, según su último sondeo la ministra y candidata a senadora nacional Patricia Bullrich se impondría con el 35% de los votos, un porcentaje que está por debajo de lo que esperaban en la Casa Rosada que era un 40% o más.
Sin embargo, Bullrich le saca una amplia ventaja al segundo con mayor intención de voto que es el kirchnerista Mariano Recalde con 20%, un porcentaje que se corresponde con el histórico número que tiene garantizado el espacio en la ciudad desde hace años. Luego hay un 14% de indecisos.
Más parejos están el resto de los postulantes que, con el número de indecisos en juego, tienen chances de quedarse con el 3er lugar. De momento, ese lugar lo ocupa el radical Facundo Manes con el 11% seguido de cerca por Graciela Ocaña con el 9%; 5to se ubica Christian Castillo del Frente de Izquierda con 6%; 6to Esteban Paulón del Movimiento de Jubilados y Juventud con 2% y 7° Juan Manuel Paleo con 1%.
Diputados y el triple empate
El candidato libertario Alejandro Fargosi se impondría en la categoría a diputado nacional con el 27% lo que significa que tiene 8 puntos menos de intención de voto que Bullrich pero, el segundo, el kirchnerista Itaí Hagman alcanza los 18%, mucho menos que Recalde pero a una distancia de Fargosi que no representaría una amenaza para el abogado.
El tercer lugar, al igual que en la categoría a senador, también está muy disputado: por el momento ganaría Myriam Bregman del Frente de Izquierda con 11%, pero Ricardo López Murphy le sigue a 1 punto con el 10%.
En el 5to lugar queda el ahora senador Martín Lousteau de Ciudadanos Unidos con el 8%, en un virtual empate técnico por el tercer puesto si se tiene en cuenta el margen de error muestral.
Más lejos queda Claudio Lozano de Unidad Popular con el sexto lugar y un 4%; 7mo se ubica Alejandro Katz del Movimiento de Jubilados y Juventud con 2% y otros candidatos suman 3%.
“Voto cruzado”
"En este segundo estudio sobre las próximas elecciones en la Ciudad, mantenemos la misma observación que realizamos en las conclusiones del anterior: hay incertidumbre respecto de cómo votarán los porteños en dos categorías (senadores y diputados nacionales) utilizando la boleta única de papel, que incluye ambas opciones en la misma papeleta y sin opción de voto por 'lista completa'", dijeron desde Isasi-Burdman.
"Lo que sigue mostrando el estudio es que hay intenciones de voto cruzado: votantes que dicen preferir candidatos de partidos distintos en cada categoría, con múltiples combinaciones. Por lo tanto, la duda persiste: ¿esto se hará efectivo el día de la elección, o finalmente se impondrá el voto por partido?", plantearon.
La encuesta se realizó entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre en la Ciudad sobre 1.204 casos.
--------------
Más noticias en Urgente24:
Repuntó el riesgo país a 1.074 entre críticas a Trump y la "decadente suerte" de Milei
Aparente final judicial de una guerra digital: @itscroa le ganó a @mis2centavos
Contrato José Luis Espert-Fred Machado: Apareció roto y quemado en la basura
Rosario Central y un 8/10 imposible de olvidar: El adiós a dos leyendas