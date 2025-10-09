Para encuestadora 'insumo' del Gobierno gana Patricia Bullrich pero con menos votos de lo esperado

Diputados y el triple empate

El candidato libertario Alejandro Fargosi se impondría en la categoría a diputado nacional con el 27% lo que significa que tiene 8 puntos menos de intención de voto que Bullrich pero, el segundo, el kirchnerista Itaí Hagman alcanza los 18%, mucho menos que Recalde pero a una distancia de Fargosi que no representaría una amenaza para el abogado.

fargosi-milei Alejandro Fargosi y Javier Milei en una imagen del proselitismo porteño de LLA. El abogado saca menos votos que Patricia Bullrich.

El tercer lugar, al igual que en la categoría a senador, también está muy disputado: por el momento ganaría Myriam Bregman del Frente de Izquierda con 11%, pero Ricardo López Murphy le sigue a 1 punto con el 10%.

En el 5to lugar queda el ahora senador Martín Lousteau de Ciudadanos Unidos con el 8%, en un virtual empate técnico por el tercer puesto si se tiene en cuenta el margen de error muestral.

Más lejos queda Claudio Lozano de Unidad Popular con el sexto lugar y un 4%; 7mo se ubica Alejandro Katz del Movimiento de Jubilados y Juventud con 2% y otros candidatos suman 3%.

“Voto cruzado”

"En este segundo estudio sobre las próximas elecciones en la Ciudad, mantenemos la misma observación que realizamos en las conclusiones del anterior: hay incertidumbre respecto de cómo votarán los porteños en dos categorías (senadores y diputados nacionales) utilizando la boleta única de papel, que incluye ambas opciones en la misma papeleta y sin opción de voto por 'lista completa'", dijeron desde Isasi-Burdman.

"Lo que sigue mostrando el estudio es que hay intenciones de voto cruzado: votantes que dicen preferir candidatos de partidos distintos en cada categoría, con múltiples combinaciones. Por lo tanto, la duda persiste: ¿esto se hará efectivo el día de la elección, o finalmente se impondrá el voto por partido?", plantearon.

La encuesta se realizó entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre en la Ciudad sobre 1.204 casos.

