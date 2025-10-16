The Wall Street Journal y el cambio radical de Javier Milei con el peso por su fracaso

image The Wall Street Journal también recuerda los inicios de Javier Milei...

Ello, según explica, aumentaría las reservas de divisas de Argentina, cruciales para absorber las crisis económicas y pagar los miles de millones de dólares de deuda externa del país.

Pero debilitaría el peso, aumentaría la inflación y haría que los argentinos de clase media se sintieran más pobres y políticamente riesgosos en un país donde las grandes protestas por el aumento de los costos han condenado presidencias en el pasado.

El medio cita el análisis de Martín Rapetti, economista de la Universidad de Buenos Aires, que afirma que "desde un punto de vista económico, lo correcto sería dejar flotar el peso", pero que "el gobierno de Milei se enamoró de un peso fuerte, algo muy común entre los políticos aquí en Argentina".

El dolor de cabeza de Donald Trump

trump milei billetera Donald Trump y Javier Milei.

Y en cuanto a la ayuda de Donald Trump, el medio afirma que "por ahora, su administración ha salido al rescate de Milei antes de las elecciones legislativas de mitad de período del 26 de octubre, donde Javier Milei espera aumentar la representación de menos del 15% de los legisladores de su partido".

"Estados Unidos compró pesos recientemente y completó el marco para un swap de divisas de 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino, en un esfuerzo por estabilizar los mercados tras la corrida del peso el mes pasado. El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció por separado que Estados Unidos establecería una línea de crédito privado de 20.000 millones de dólares que podría servir como respaldo para la deuda argentina."

Al ofrecer un apoyo sólido, "Estados Unidos espera frenar la presión sobre los inversores para que abandonen el peso", dijo Brent Neiman, ex funcionario del Tesoro de la administración Biden.

"¿Será suficiente? La psicología en torno a los anuncios es fundamental", agregó Neiman según el medio. "Si las declaraciones de Bessent convencen a los mercados de que Estados Unidos hará lo que sea necesario, entonces puede que no sea tan difícil. Pero dada la historia de Argentina, es una gran incógnita".

Javier Milei y su primera gran devaluación

milei peso.jpg

Desde el inicio, el peso siempre fue una preocupación para Javier Milei, afirma 'The Wall Street Journal' que recuerda que en su primer día en el cargo, devaluó la moneda en un 50%, lo que provocó que la inflación se disparara a más del 25% mensual.

"En lugar de dejar que el peso flotara, lo cual corría el riesgo de provocar hiperinflación, Milei permitió que el peso se depreciara un 2% mensual frente al dólar. Pero su administración cambió ese sistema en abril tras recibir un rescate de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional", cuenta el medio.

El peso ahora puede cotizar libremente en una banda con un límite inferior y uno superior, lo que proporciona cierta estabilidad.

