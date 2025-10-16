Coloquio de IDEA: 10 minutos grabados de Luis Caputo con promesa de reformas laboral y tributaria

image Luis Caputo está en USA participando de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, y cerrando negociaciones del auxilio financiero tras los sobresaltos cambiarios que sufre el país en medio de la campaña por las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Luis Caputo prometió reformas en IDEA

A continuación, Luis Caputo anticipó que la intención del gobierno es avanzar con las reformas estructurales pendientes. "Viene el tiempo de las reformas que el presidente Milei llama "de segunda generación": la reforma tributaria y la reforma laboral", adelantó, y luego se explayó brevemente.

"La reforma laboral es clave para lograr que vuelva a crecer el empleo, que está estancado desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil y terminar definitivamente con la industria del juicio", explicó Luis Caputo, trazando el norte de las transformaciones que el gobierno espera llevar al Congreso de la Nación tras las elecciones de octubre.

Luego trasladó a los empresarios un desafío en relación al crecimiento futuro:

Si podemos combinar la baja de muchos impuestos, la eliminación de otros, un mercado de capitales captando ahorro de largo plazo, junto a un gobierno que ya no tiene déficit fiscal, eso culminará en un sector privado creciendo, con la mejora de la competitividad que todos ustedes desean Si podemos combinar la baja de muchos impuestos, la eliminación de otros, un mercado de capitales captando ahorro de largo plazo, junto a un gobierno que ya no tiene déficit fiscal, eso culminará en un sector privado creciendo, con la mejora de la competitividad que todos ustedes desean

No habló sobre la volatilidad financiera de las últimas jornadas

Caputo omitió entrar en detalles sobre la coyuntura y la volatilidad financiera de las últimas jornadas, pero dejó una definición que es una respuesta sutil a quienes reclaman una devaluación. "Una moneda débil no es otra cosa que el reflejo de una economía débil . La única forma de ganar competitividad es continuar con las desregulaciones, la baja de impuestos, las reformas laboral y tributaria, y un financiamiento de largo plazo a tasas razonables", afirmó el ministro.

Por último y en clara alusión a las elecciones legislativas, el ministro pidió el acompañamiento a los empresarios. "Los invito a que nos sigan acompañando. Se que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de una economía cerrada y pensar en invertir puede resultar complejo", advirtió y anunció:

Nosotros estamos convencidos de que Argentina va a ser el país más libre y con mayor crecimiento en los próximos 20 años, y vamos a dejar el cuerpo para eso Nosotros estamos convencidos de que Argentina va a ser el país más libre y con mayor crecimiento en los próximos 20 años, y vamos a dejar el cuerpo para eso

