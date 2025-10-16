Se reimprimen: Al final, habrá afiches con la cara de Santilli

En este caso, y a diferencia de lo ocurrido con la reimpresión de los talonarios de boletas, "Ios afiches o carteles son elementos con un contenido genérico e informativo para todo el distrito (no individualizados por mesa de votación), cuya distribución puede disponerse incluso a través de un circuito paralelo o concomitante aI del material esencial para Ia constitución de las mesas (v.gr. urnas, ejemplares del padrón electoral, talonarios BUP, actas, etc.)".

Para dar mayor sustento a lo resuelto, la CNE indicó que cuando fue consultado el Correo, se informó que es posible la reimpresión y la distribución "sin entorpecer el despliegue del resto del material electoral necesario para llevar a cabo los comicios".

Esos informes le permitieron al Tribunal electoral, señalar que deben reimprimirse la totalidad de los afiches, incluso aquellos que ya fueron distribuidos por la justicia electoral de La Plata. La resolución indica que los afiches o carteles para publicar las listas completas de candidatos en los establecimientos de votación "constituyen elementos de información para los electores, complementarios de los datos que figuran en las boletas de sufragio".

El fiscal federal Ramiro González había indicado en su dictamen que sólo debían imprimirse aquellos afiches que no fueron aún distribuidos o que fueron devueltos por alguna falla, sin embargo desde la CNE señalaron que deben reimprimirse la totalidad de los afiches, es decir, 40 mil.

En consecuencia, corresponde que la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires -dijeron los camaristas-, "arbitre los medios necesarios para distribuir en la mayor medida posible los afiches actualizados, sin retrotraer etapas ya concluidas ni modificar el material esencial ya preparado para la constitución de las mesas de votación, de modo de no generar riesgo alguno al adecuado desarrollo del proceso electoral en marcha".

