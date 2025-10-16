Estados Unidos ya tiene fecha para llevarse a "Fred" Machado: Qué día será su extradición

Durante la campaña presidencial de 2019, Espert realizó 36 vuelos en aviones propiedad de Machado y, un año más tarde, recibió de su parte una transferencia de 200 mil dólares, lo que derivó en una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois.

Machado fue arrestado en abril de 2021 en Viedma a pedido del gobierno estadounidense. Un año después, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, ordenó su extradición, y la Corte Suprema ratificó la medida la semana pasada, cerrando así todas las instancias judiciales locales. Tras la confirmación del máximo tribunal, la Cancillería argentina firmó el aval final.

“No soy narco, no tengo nada que ver con las drogas. Estuve en el lugar equivocado, confié en la gente equivocada”, había declarado Machado en la audiencia de extradición, en un intento de desligarse de las acusaciones.

Cómo sigue el frente judicial de Espert

En paralelo al avance del proceso de extradición, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó esta semana un pedido de la defensa de José Luis Espert para unificar las dos causas abiertas en su contra: una radicada en Comodoro Py y otra en San Isidro.

El abogado de Espert, Alejandro Freeland, había argumentado que ambos expedientes están conectados, ya que investigan la misma presunta ruta de dinero proveniente de Machado. Sin embargo, la fiscal Alejandra Mángano consideró el planteo “prematuro”, y De Giorgi coincidió en que no hay elementos suficientes para fusionarlas por el momento.

La primera causa —abierta en 2021— indaga sobre los aportes presuntamente irregulares a la campaña presidencial de Espert en 2019, mientras que la segunda, iniciada en septiembre de este año, investiga el pago de 200 mil dólares que habría recibido directamente de Machado en febrero de 2020.

De esta manera, mientras Espert continúa bajo investigación y con licencia parlamentaria, su presunto benefactor ya tiene fecha de partida hacia los tribunales estadounidenses que lo esperan por delitos de alto impacto internacional.

