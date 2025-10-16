Baby Etchecopar salió en defensa de Mauricio Macri y amenazó al Gordo Dan con volarle la dentadura

“Yo no sé si este pibe tiene padre, pero el mío me decía ‘pendejo, ya vas a llegar a grande’. Quiero verlo cuando sea viejo y un insolente le diga ‘basta de viejos meados’. A ver cómo le cae”, lanzó el conductor, visiblemente molesto.

El periodista fue más allá y, con su estilo frontal, le advirtió:

“Cuidado, Dan, que todavía un viejo te puede poner a hacer la dentadura. No jodas más, no tires más de la piola”.

Un libertario polémico

El Gordo Dan, uno de los defensores más fervientes del ideario libertario en redes, no es ajeno a la polémica. En los últimos meses, sus publicaciones y comentarios generaron tensiones incluso dentro del Gobierno, especialmente tras burlas hacia el senador Luis Juez por su hija con discapacidad.

Las declaraciones motivaron un repudio público del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del propio presidente Javier Milei, quien buscó despegarse de las opiniones del influencer.

“¿Usted cree que me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores míos?”, respondió Milei cuando le preguntaron por los dichos de Parisini, a quien definió apenas como “uno de los millones de usuarios” que lo siguen en redes sociales.

Mauricio Macri, el factor que divide al espacio libertario

El reciente reencuentro entre Milei y Macri abrió un nuevo frente interno dentro de La Libertad Avanza. Mientras un sector celebra la posible alianza con el PRO como una estrategia para ampliar el poder político, otros ven en el expresidente una figura incompatible con la pureza ideológica libertaria.

Las declaraciones del Gordo Dan reflejan ese malestar que se respira en algunos espacios del oficialismo, donde persiste la idea de mantener distancia del “viejo orden político”. Sin embargo, voces como la de Etchecopar marcaron el límite del discurso agresivo: “Hay formas y hay respeto. Las ideas se discuten, no se insultan”, dijo el periodista durante su programa.

Así, el enfrentamiento entre el influencer y el conductor televisivo expuso una grieta que, aunque nace en los medios, refleja una tensión más profunda en la base libertaria: hasta dónde se puede sostener la pureza ideológica sin aislarse del poder político que Milei busca consolidar.

