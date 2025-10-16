A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

Live Blog Post

The Economist: "Argentina gastó alrededor de US$3.000 millones de preciosas reservas" para contener al dólar

Mucho interés de medios internacionales sobre el rescate de Trump a Milei. El diario británico The Economist también se refiere a este tema en una nota publicada hoy:

"La administración Trump está aumentando las apuestas en su apuesta sin precedentes por el presidente Javier Milei de Argentina. (…) Estas acciones extraordinarias han impulsado los bonos argentinos y apuntalado su moneda, que ha estado bajo fuerte presión. Pero el objetivo más amplio es, sin vergüenza, ayudar a Milei a ganar las elecciones de mitad de período el 26 de octubre. Al parecer, Estados Unidos está condicionando las medidas a su éxito. En una reunión en la Casa Blanca con Milei el 14 de octubre, Donald Trump dijo: 'Si él no gana, nos vamos'. Las acciones y los bonos argentinos se desplomaron inmediatamente.

El equipo de Milei se apresuró a intentar calmar a los mercados afirmando que lo que Trump realmente quería decir era que se marcharía sólo si Milei perdía su candidatura a la reelección en 2027. Sin embargo, no está nada claro que ese giro sea correcto. Al día siguiente, Bessent trató de calmar a los mercados, diciendo que el apoyo 'no es específico de las elecciones, sino de políticas específicas'. Eso, junto con las nuevas compras de pesos, trajo algo de calma. Aún así, es Trump, a quien no le gustan los perdedores, quien en última instancia decidirá si el apoyo continúa. Los mercados están, en el mejor de los casos, confundidos. La incertidumbre limita el efecto calmante del supuesto respaldo de 40.000 millones de dólares, del cual ninguno se ha utilizado todavía.

Eso pone a Milei bajo una presión extrema para ganar. Aunque ha reducido drásticamente la inflación y la pobreza desde que asumió el cargo a finales de 2023, su partido fácilmente podría obtener menos votos que la oposición peronista. Una serie de escándalos de corrupción han alarmado a los votantes. Su enfoque dogmático ha alejado a aliados potenciales.

Los intentos de mantener fuerte el peso incluso después de flotarlo dentro de una banda con el respaldo de un rescate de 20 mil millones de dólares del FMI en abril han tenido resultados mixtos. Ayudó a reducir la inflación, pero paralizó los esfuerzos por acumular reservas de divisas. En las últimas semanas, Argentina ha gastado alrededor de 3.000 millones de dólares de preciosas reservas tratando de evitar que el peso se salga de la banda. Esos esfuerzos también han hecho que las tasas de interés a un día se disparen por encima del 100%, un enorme lastre para la actividad económica. Una gran pérdida electoral podría desencadenar un baño de sangre en los mercados, que temen que Trump se retire.

A los expertos también les preocupa que todo esto corra el riesgo de desperdiciar el dinero estadounidense, especialmente porque el peso parece sobrevaluado. Si cae, el Tesoro estadounidense, que está comprando la moneda directamente, afrontará pérdidas. Y como el Tesoro presumiblemente quiere que su línea de swap se pague en dólares, en realidad es un préstamo de emergencia para un moroso en serie, señala Brad Setser del Consejo de Relaciones Exteriores, un grupo de expertos.

Los detalles de la nueva iniciativa de 20.000 millones de dólares para ayudar con los pagos de la deuda son escasos. Bessent sugirió que los bancos privados y los fondos soberanos están interesados. Quizás, pero probablemente sólo a instancias de la administración Trump. Los fondos soberanos generalmente evitan los bonos clasificados como 'basura', como lo son los de Argentina.

Trump aún podría ganar su apuesta. Si Milei logra un buen resultado en las elecciones, es probable que la presión sobre el peso disminuya, al menos por un tiempo, a medida que el espectro de los peronistas despilfarradores se aleja. Los mercados pueden recuperar su apetito por los bonos argentinos. Esto ayudaría al gobierno a pagar los miles de millones adeudados a los acreedores en 2026. Si la administración Trump fuera inteligente, entonces obligaría a Argentina a flotar completamente el peso. Eso ayudaría al país a construir sus propias reservas de dólares, reduciendo la necesidad de apoyo estadounidense.

Pero primero, Milei debe ganar las elecciones intermedias. Han surgido carteles que afirman que está vendiendo el país a Trump. Su partido también está luchando por explicar un cambio tardío de su candidato ante los votantes de la provincia de Buenos Aires. Las papeletas aún llevan el nombre del antiguo, José Luis Espert, quien abandonó la candidatura por presuntos vínculos con el narcotráfico, que él niega. La autoridad electoral dice que es demasiado tarde para reimprimir las papeletas. Esa es una incertidumbre más en unas elecciones repletas de ellos".