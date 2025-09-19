La foto de Milei con Donald Trump es la escena buscada, el detrás, es la resistencia de los laboratorios

Lo que buscan es firmar el acuerdo comercial de baja de aranceles recíprocos antes de las elecciones de octubre, y hablan de una "falta de coordinación" con la Casa Blanca.

image Javier Milei y Donald Trump.

Pero en realidad, las negociaciones por los aranceles es uno de los puntos de mayor presión y conflicto porque significa abrir el mercado farmacéutico argentino y los laboratorios se resisten.

El extenso documento del gobierno norteamericano sobre aranceles recíprocos entre los Estados, que los funcionarios "libertarios" negocian bajo un acuerdo de confidencialidad, cuestiona que en los sectores farmacéutico y agroquímico "el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina", algo que catalogan como favorable a un "uso comercial desleal".

En concreto, el emisario del Gobierno de Donald Trump presionó por la derogación de tres resoluciones de 2012 que modificaron la ley de patentes, la cual fue sancionada durante el gobierno de Menem bajo idéntica presión del entonces embajador de Estados Unidos Terence Todman. Esa norma de los '90 otorgaba los derechos de una licencia de fabricación exclusiva durante 20 años.

Las resoluciones posteriores restringieron el otorgamiento de patentes a laboratorios extranjeros, por lo que permite a las farmacéuticas locales fabricar y vender medicamentos sin pagarles derechos de propiedad intelectual o regalías.

Es una pulseada millonaria en la que confrontan multinacionales nucleadas en Caeme (Pfizer, Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer) y laboratorios nacionales agrupados en Cilfa (Roemmers, Elea Phoenix, Bagó, Richmond, Andrómaco).

Y la disputa viene de largo, al punto que algunos hablan de una división en el equipo de Javier Milei, con el ministro de salud Mario Lugones jugando para los locales y Federico Sturzenegger para los gigantes de afuera... y todo ello, estaría trabando la salida de un decreto para congraciarse con la exigencia norteamericana.

