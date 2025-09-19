"Vamos a intentar que puedan hablar de forma privada por lo menos algunos minutos", expresan desde Nación a los medios que se desvelan por la foto que busca también, desesperadamente, concretar Javier Milei con Donald Trump en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
ARANCELES
La foto de Milei con Donald Trump es la escena buscada, el detrás, es la resistencia de los laboratorios
Se dilata la escena de la foto que busca Milei por un delicado detrás de escena: la presión de los laboratorios nacionales ante un nuevo escenario de patentes farmacéuticas.
El mandatario viajará este domingo hacia Nueva York junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En Cancillería sostienen que el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, evalúa partir antes hacia tierras norteamericanas.
Javier Milei recibirá el Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council antes de disertar ante la ONU. El premio se lo dará nada menos que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, uno de los funcionarios de Donald Trump que visitó la Argentina en los últimos meses, en un evento, que está previsto para el miércoles 24 de septiembre.
El secretario aseguró luego de su viaje que la administración estadounidense estaba dispuesta a otorgarle una línea directa de crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria al Ejecutivo en un contexto de shock internacional. "Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE", expresó.
En efecto, en la Casa Rosada aseguran que el crédito se puede concretar "con un llamado" en un contexto de una baja en el ingreso de dólares por la soja o de una caída de la economía de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, pero insisten en que no planean ejecutarlo en el corto plazo.
Lo que buscan es firmar el acuerdo comercial de baja de aranceles recíprocos antes de las elecciones de octubre, y hablan de una "falta de coordinación" con la Casa Blanca.
Pero en realidad, las negociaciones por los aranceles es uno de los puntos de mayor presión y conflicto porque significa abrir el mercado farmacéutico argentino y los laboratorios se resisten.
El extenso documento del gobierno norteamericano sobre aranceles recíprocos entre los Estados, que los funcionarios "libertarios" negocian bajo un acuerdo de confidencialidad, cuestiona que en los sectores farmacéutico y agroquímico "el alcance de la materia patentable está significativamente restringido por la legislación argentina", algo que catalogan como favorable a un "uso comercial desleal".
En concreto, el emisario del Gobierno de Donald Trump presionó por la derogación de tres resoluciones de 2012 que modificaron la ley de patentes, la cual fue sancionada durante el gobierno de Menem bajo idéntica presión del entonces embajador de Estados Unidos Terence Todman. Esa norma de los '90 otorgaba los derechos de una licencia de fabricación exclusiva durante 20 años.
Las resoluciones posteriores restringieron el otorgamiento de patentes a laboratorios extranjeros, por lo que permite a las farmacéuticas locales fabricar y vender medicamentos sin pagarles derechos de propiedad intelectual o regalías.
Es una pulseada millonaria en la que confrontan multinacionales nucleadas en Caeme (Pfizer, Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer) y laboratorios nacionales agrupados en Cilfa (Roemmers, Elea Phoenix, Bagó, Richmond, Andrómaco).
Y la disputa viene de largo, al punto que algunos hablan de una división en el equipo de Javier Milei, con el ministro de salud Mario Lugones jugando para los locales y Federico Sturzenegger para los gigantes de afuera... y todo ello, estaría trabando la salida de un decreto para congraciarse con la exigencia norteamericana.
Otras noticias de Urgente24
CGT: Críticas a Javier Milei con unidad pero sin consenso, ¿y un robo a Axel Kicillof?
ANAC hizo más fácil el acceso a las licencias de piloto y aplaude Sturzenegger
Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar"
'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)