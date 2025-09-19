Deportivo Riestra recibe a Gimnasia mientras sueña con la Copa Sudamericana

Además, el blanquinegro no cae en su casa desde hace más de un año: el 24 de mayo de 2024 perdió 0-2 ante el Rosario Central de Miguel Ángel Russo.

Son 24 partidos invicto en el Estadio Guillermo Laza: 13 victorias y 11 empates, con 30 goles a favor y 8 en contra. Números y balance recontra premium.

Lectura recomendada: Riestra lleva más de un año invicto en su estadio: ¿qué pasa en Pompeya?

Orden y progreso: esto es Deportivo Riestra

El equipo de Benítez mantiene la esencia del de Fabbiani. Tiene una línea de cinco defensores a la que no renuncia por nada del mundo, tres hombres en el medio y dos en la delantera. A veces 5-3-2, otras 5-4-1, pero los 5 del fondo son una fija en el equipo.

Deportivo Riestra no tiene verguenza deportiva en resguardarse en su campo y en no correr grandes riesgos, sabe que la responsabilidad la suele tener el contrario. Tiene uno de los planteles más humildes del fútbol grande de la Argentina, por lo que conoce sus limitaciones.

Esto no le impide ir al frente en cada partido y afrontarlo cada uno la madurez que merece. Riestra nunca había jugado en la Primera División hasta su ascenso en 2024. Por eso lo vive día a día de esta manera: con intensidad, concentración y meticulosidad.

Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata: horario, TV y formaciones

El partido comenzará a las 17 horas y será transmitido por TNT Sports Premium.

El probable 11 de Riestra es: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz.

El de Gimnasia (LP), sería: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres.