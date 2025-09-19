DynamoEdge es una empresa desarrolladora de software para análisis predictivo de rendimiento, que comenzó en 2021 en Carmel (Indiana). Con la incorporación de la inteligencia artificial sus procedimientos son más sofisticados. Esto interesó a DirecTV Latin America.
DEL INDYCAR A LA FIBRA ÓPTICA
Análisis predictivo: Inteligencia Artificial en redes de DyamoEdge incorpora DirecTV
El análisis predictivo baja costos y mejora la eficiencia de la gestión de redes, más con la inteliencia artificial: anuncio de DirecTV al sumar a DynamoEdge.
Su CEO es Barbara Bessolo, una emprendedora argentina, química analítica, que desde Rosario (Santa Fe), se trasladó a USA y logró éxitos notables en el análisis predictivo de los motores de vehículos que competían en IndyCar, luego incorporó al rubro agromaquinarias, y ahora la empresa se expandió a las telecomunicaciones.
La novedad es que DirecTV Latin America contrató sus servicios para sus operaciones de internet por fibra óptica porque se puede optimizar el rendimiento de la conectividad con los objetivos de mejorar la experiencia del usuario, y eficientizar el consumo de energía para reducir la huella de carbono.
El análisis predictivo utiliza datos históricos y actuales, junto con técnicas de estadística, aprendizaje automático (machine learning) e inteligencia artificial (IA), para identificar patrones y predecir resultados futuros con alta precisión. Su objetivo es ir más allá de describir lo que ha sucedido para prever lo que podría suceder, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones más informadas y adaptarse mejor a las tendencias futura
Lucas Werthein, vicepresidente de DirecTV Latin America, afirmó: “Esto acelera nuestra estrategia de lograr mayor eficiencia en los servicios prestados a nuestros clientes”.
La tecnología de DynamoEdge que incorporó DirecTV le permite el diagnóstico continuo del servicio y predicción de eventuales inconvenientes, hogar por hogar, y aplicar las soluciones correspondientes en forma anticipada, lo cual mejora la experiencia del usuario porque la incidencia se subsana antes de que ocurra.
Asimismo, estas soluciones remotas garantizan el máximo desempeño de la conectividad y facilitan la vida de los usuarios reduciendo la necesidad de servicios técnicos domiciliarios.
---------------------
Otras noticias de Urgente24
Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar"
'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)
Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción
Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"