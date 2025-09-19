Análisis predictivo: Inteligencia Artificial en redes de DyamoEdge incorpora DirecTV

La tecnología de DynamoEdge que incorporó DirecTV le permite el diagnóstico continuo del servicio y predicción de eventuales inconvenientes, hogar por hogar, y aplicar las soluciones correspondientes en forma anticipada, lo cual mejora la experiencia del usuario porque la incidencia se subsana antes de que ocurra.

Asimismo, estas soluciones remotas garantizan el máximo desempeño de la conectividad y facilitan la vida de los usuarios reduciendo la necesidad de servicios técnicos domiciliarios.

