urgente24
en vivo INCERTIDUMBRE POLÍTICA / 3ER. VETO EN 48 HORAS / PAÍS RECESIVO

Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción

Javier Milei, un gladiador herido.

Javier Milei, un gladiador herido.

FOTO: xAI / Grok.
Javier Milei, un gladiador herido.

Javier Milei, un gladiador herido.

FOTO: xAI / Grok.

Previsible derrota de Javier Milei en el Senado con ATN. Es el 1er. veto presidencial que se cae en 2 días. No hay reacción en Casa Rosada y hay preocupación.

18 de septiembre de 2025 - 10:14

EN VIVO

Difícil comprender la coyuntura argentina. Todavía no se cumplen 2 años de Javier Milei y va cuesta abajo. El Presidente está herido. El domingo 26/10 hay elecciones de renovación legislativa, y su Alianza La Libertad Avanza llega con derrotas en las urnas en las provincias de Corrientes y Buenos Aires, doble KO en Diputados a 2 vetos presidenciales y 24 horas después, el Senado se dispone ae derribar otro veto. La incertidumbre política impacta a una Administración floja de dólares y que estrella a la Argentina en otra recesión.

En el inicio del orden del día, el Senado debatirá este jueves 18/09 el veto del Presidente a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La oposición cuenta con los 2/3 necesarios para insistir con la norma, un nuevo revés institucional para el Ejecutivo en el día después de Diputados.

El proyecto, impulsado por todos los gobernadores del país, en la Cámara que expresa a las provincias... en un contexto de tensión entre la Casa Rosada y las provincias, que se quejan de falta de asistencia financiera. En Diputados, cuando fue votado el texto obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor), pero no alcanzó los 172 necesarios para insistir con la ley tras el veto. Es la esperanza de LLA, y ese resultado menguaría la derrota de hoy.

El Senado también abordará la llamada 'Ley Nicolás' (por Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo). La iniciativa ambiciona mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria.

Y 2 proyectos unificados del senador Juan Carlos Romeero (Salta / JxC) que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida 'Sofía'.

Por último, una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes, iniciativas de las senadoras Victoria Huala (La Pampa / JxC) y Beatriz Ávila (Tucumán / JxC), que propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.

Bienvenidos a este VIVO que producen Sofía Nunes, Mercedes Sullivan y Gustavo Valdéz:

---------------------------------------------

Live Blog Post

Adorni en la previa del Senado: "El horror que votaron en el día de ayer"

El vocero presidencial y legislador de CABA / LLA electo, Manuel Adorni dice que para cubrir lo que aprobó el Congreso hay que suspender por 3 meses los planes sociales.

  • Ayer se alinearon todos los enemigos del progreso”.
  • "Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta. Quieren volar todo por los aires."
  • "El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de $1.9 billón, pensemos solo por un momento si queremos financiarlo con otras partidas como se sugiere, deberíamos por ejemplo suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo."

Para financiar a las Universidades proponemos:

  • - Suspender los gastos al Congreso por 4 meses
  • - o suspender subsidios al transporte por un año,
  • - o suspender el subsidio energético por 5 meses,
  • - o suspender jubilaciones de privilegio,
  • - o llevar el IVA a 27%.
Embed
Live Blog Post

Misiones (Carlos Rovira), gran beneficiaria de los ATN de Javier Milei / Toto Caputo

José Giménez en Chequeado.com/:

"(...) Según los datos oficiales, la gestión de Javier Milei entregó $ 169.800 millones en concepto de ATN a las provincias en lo que va del mandato. En 2024 el Gobierno giró $ 49.800 millones, mientras que en los primeros 9 meses de 2025 repartió $ 120.000, casi el triple.

Misiones (gobernada por Hugo Passalacqua -Frente de la Concordia Social-) es la provincia que más fondos de ATN recibió: entre 2024 y 2025 el Gobierno le giró $ 20.000 millones, el 11,8% del total.

Le siguieron Salta ($ 19.000 millones); Tucumán ($ 18.500 millones); Entre Ríos ($ 15.800 millones) y Neuquén ($ 15.000 millones).

Según la información oficial procesada por Chequeado, de los $ 20 mil millones recibidos por Misiones, $ 13 mil millones fueron entregados en 2024 y los restantes $ 7 mil millones, en lo que va de 2025.

En tanto, en 2025 la provincia que más fondos recibió fue Neuquén, con $ 15.000 millones. Le siguieron Salta ($ 13.000 millones); Santa Fe y Tucumán (ambas con $ 12.000 millones); y la provincia de Buenos Aires (que recibió $ 10.000 millones tras las inundaciones de Bahía Blanca).

La provincia gobernada por Axel Kicillof (Fuerza Patria) fue la más beneficiada por la gestión de Alberto Fernández, que le giró más de $ 48.000 millones (unos $ 580.000 millones a valores actuales) en 4 años. (...)".

chequeado

En este marco se vínculo Milei / Carlos Rovira (jefe político del gobernador Hugo Passalacqua, y de Misiones), no se entiende cómo no hubo un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y Frente Renovador para la Concordia. Es el ejemplo más notable de la impericia, la avaricia y la ignorancia política de Karina Milei y Lule Menem (éste con intereses familiares en Misiones, para peor).

Ambiguo lo de la Provincia de Salta: Gustavo Sáenz afirma resultar crítico de Javier Milei pero en Diputados, el bloque Innovación Federal, del que participa también Misiones, pero lidera la salteña Pamela Calletti, ha resultado muy productiva en ATN para la provincia. En el Senado, Salta tiene una notable representación con Juan Carlos Salta, de JxC pero pionero en ese espacio en los acuerdos con LLA.

Live Blog Post

Javier Milei insiste en enfrentar al Legislativo, poco antes que se reúna el Senado

El presidente Javier Milei posteó en X tras la doble derrota legislativa: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan. El Presidente vive en una contradicción: la mitad de sus referentes quiere negociar con la oposición, él también por momentos pero luego reaparece el verdadero Milei y todo se complica:

  • "En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos".
  • “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
Embed

No obstante, una cuenta en X cercana al Presidente le hizo una aclaración importante:

@PregoneroL: Efectivamente es así. Pero hay que agregar que ayer 8 diputados de LLA votaron junto al Partido del Estado. Si la próxima camada que entre al Congreso se da vuelta en la mismo proporción jamás vamos a poder avanzar con las reformas.

Live Blog Post

'Toto' Caputo contra el Legislativo

Enojarse con el Legislativo es mala señal, en particular cuando hay una agenda por tratarse, que incluye al proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió emprender su cruzada, quemando las naves. un error que ya cometió antes Javier Milei.

@LuisCaputoAR:

El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre. El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre.

Caputo venía de sostener un duro intercambio con el diputado nacional y referente de la UBA, Emiliano Yacobitti, por el salario que cobran uno y otro:

Embed

Volviendo a la denuncia de 'Toto' Caputo, le respondió 'Topo' Rodríguez:

El Poder Ejecutivo acusa al Congreso de pretender "voltear al Presidente". Si el Ministro @LuisCaputoAR fuera convocado por un Fiscal para formalizar la denuncia, en el marco de la Ley de Defensa de la Democracia, seguro que arruga, porque siempre ha sido un bocón. El Poder Ejecutivo acusa al Congreso de pretender "voltear al Presidente". Si el Ministro @LuisCaputoAR fuera convocado por un Fiscal para formalizar la denuncia, en el marco de la Ley de Defensa de la Democracia, seguro que arruga, porque siempre ha sido un bocón.

Live Blog Post

Los ATN en el Presupuesto: Politikon Chaco

Politikon Chaco evaluó el capítulo de transferencias a provincias en el proyecto de Presupuesto 2026 que comenzará a abordarse en la Cámara de Diputados el miércoles 24/09 a las 13:00 para cuando fue citada la Comisión de Presupuesto y Hacienda:

  • Las transferencias no automáticas a provincias y municipios proyectadas para 2026 serían $ 3.627.442 millones.
  • El 97% es por transferencias corrientes y 3% a transferencias de capital.
  • Respecto a 2025 (estimación de cierre), las transferencias no automáticas totales crecerían 6,8% real anual, pero muy desigual: las transferencias corrientes +9,2% y las de capital -34,7%.

De acuerdo con el mensaje del proyecto, las proyecciones para el ejercicio 2025 para el consolidado de las 24 jurisdicciones subnacionales prevén una desmejora del resultado fiscal respecto a 2024:

  • el resultado primario pasaría del 0,4% del PIB en 2024 al 0,2 en 2025;
  • el resultado financiero pasaría del 0,2% al -0,1%: sería deficitario en este 2025;
  • para 2026, el conjunto de provincias y CABA cerrarían el año con superávit primario por el 0,5% de PIB y superávit financiero del 0,2% del producto. En términos de ingresos, un superávit primario del 2,5% y financiero por el 1,1%.

Las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y La Pampa mostrarían las mayores alzas (entre +7% y +7,1%), y CABA presentaría tendría la suba más leve con +6,0%.

PRESUPUESTO 2026_impactos provincias

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

La miniserie de 15 capítulos que destrona a todas las series médicas

Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES