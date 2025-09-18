Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción

Difícil comprender la coyuntura argentina. Todavía no se cumplen 2 años de Javier Milei y va cuesta abajo. El Presidente está herido. El domingo 26/10 hay elecciones de renovación legislativa, y su Alianza La Libertad Avanza llega con derrotas en las urnas en las provincias de Corrientes y Buenos Aires, doble KO en Diputados a 2 vetos presidenciales y 24 horas después, el Senado se dispone ae derribar otro veto. La incertidumbre política impacta a una Administración floja de dólares y que estrella a la Argentina en otra recesión.
Adorni en la previa del Senado: "El horror que votaron en el día de ayer"
El vocero presidencial y legislador de CABA / LLA electo, Manuel Adorni dice que para cubrir lo que aprobó el Congreso hay que suspender por 3 meses los planes sociales.
- “Ayer se alinearon todos los enemigos del progreso”.
- "Quedó expuesto una vez más el modus operandi de la casta. Quieren volar todo por los aires."
- "El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de $1.9 billón, pensemos solo por un momento si queremos financiarlo con otras partidas como se sugiere, deberíamos por ejemplo suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por 4 meses. Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo."
Para financiar a las Universidades proponemos:
- - Suspender los gastos al Congreso por 4 meses
- - o suspender subsidios al transporte por un año,
- - o suspender el subsidio energético por 5 meses,
- - o suspender jubilaciones de privilegio,
- - o llevar el IVA a 27%.
