El miércoles (17/09) Andy Kusnetzoff no pudo contener la emoción y rompió en llanto en medio de su programa radial Perros de la Calle por medio de Urbana Play cuando hablaba sobre las personas con discapacidad y sus familias a raíz del fuerte ajuste por parte del gobierno de Javier Milei.
"HAY UN TEMA POLÍTICO"
Andy Kusnetzoff se defendió de las críticas tras llorar por las personas con discapacidad
Luego de haberse emocionado al aire, Andy Kusnetzoff brindó detalles del momento y además aprovechó para cargar contra quienes lo criticaron por su reacción.
"La vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana cuando seas grande y esta persona creció, por ahí con discapacidad decís: 'No sé cómo se la va arreglar cuando yo no esté", dijo antes de romper en llanto y no poder continuar con su relato.
Su inesperada reacción no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión. Es por ese motivo que desde el programa Intrusos fueron a buscar su palabra y el periodista contestó: "Yo digo lo que digo todos los días lo que pasa es que, nada, me agarró la emoción y obviamente eso queda como recorte y se viralizó pero nada nuevo".
Al respecto de las críticas que recibió siendo criticado algunos por demagogia, el comunicador expresó: "No le di mucha bola a eso, la verdad. Obviamente hay un tema político ahí, acá en la Argentina es imposible que no haya distintas opiniones cuando hay algo político pero la intención no era para nada agrietarlo ni mucho menos".
Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff
Una de las figuras más destacada del ambiente que cruzó a Andy Kusnetzoff fue Mario Pergolini en el programa que conduce por Vorterix.
En esta ocasión, el exconductor de Caiga quien caiga estaba hablando sobre un streamer que decidió mudarse a Dubai abandonar el streaming y dijo: “Me vinieron las lágrimas”.
No obastante, la burla no pasó desapercibida y Ángel de Brito desde LAM lo cruzó: "Es un desgraciado".
"Andy lloró, se emocionó y Mario se burló", señaló posteriormente el conductor luego de considerar que le había parecido "muy genuino" lo que le pasó al aire.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece
Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina
Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity
La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror
Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo