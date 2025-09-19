Andy Kusnetzoff se defendió de las críticas tras llorar por las personas con discapacidad

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff

Una de las figuras más destacada del ambiente que cruzó a Andy Kusnetzoff fue Mario Pergolini en el programa que conduce por Vorterix.

En esta ocasión, el exconductor de Caiga quien caiga estaba hablando sobre un streamer que decidió mudarse a Dubai abandonar el streaming y dijo: “Me vinieron las lágrimas”.



No obastante, la burla no pasó desapercibida y Ángel de Brito desde LAM lo cruzó: "Es un desgraciado".

"Andy lloró, se emocionó y Mario se burló", señaló posteriormente el conductor luego de considerar que le había parecido "muy genuino" lo que le pasó al aire.

