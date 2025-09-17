Andy Kusnetzoff se quebró tras el destrató del Gobierno hacia las personas con discapacidad

Andy Kusnetzoff destacó la importancia del contenido en el auge del streaming

De invitado en Radio con Vos, Andy Kusnetzoff destacó la importancia de los contenidos en medio del auge del streaming.

"Hay que buscar. Estoy siempre pensando en qué puedo mejorar", explicó el reconocido periodista.

Además, si bien señaló que "todo el mundo tiene un streaming hoy" aclaró que no se trata solamente de hablar sino que la importancia de saber qué decir.

"No es solo hablar, es lo que te va pasando internamente para hablar", sostuvo. Además, prefirió evitar conflictos con las señales digitales más convocantes de la actualidad como LUZU TV y OLGA y sin mencionarlos dijo: "Yo lo veo desde mi manual, de mi escuela del contenido que tengo. Pero de repente hay otro que evalúa cuánta gente te ve en YouTube".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos

Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa

¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos

La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro