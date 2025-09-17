Luego de que el presidente Javier Milei anunciara que el Gobierno recortará las pensiones por discapacidad, Andy Kusnetzoff no pudo contener la emoción y rompió en llanto en medio de su programa radial Perros de la Calle por medio de Urbana Play.
"ME ANGUSTIÉ"
Andy Kusnetzoff se quebró tras el destrató del Gobierno hacia las personas con discapacidad
El conductor Andy Kusnetzoff rompió en llanto cuando se refería a la insensabilidad por parte del oficialismo con una parte de la sociedad que reclama apoyo.
El conductor se encontraba en diálogo con el psicólogo Gabriel Rolón cuando inició su descargo al comentar que celebraba que líder libertario "recule" al respecto. "Eso no es la grieta, eso no es 'los kukas', eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social", expresó visiblemente conmovido.
Asimismo, se solidarizó con aquellas personas que tienen algún familiar con discapacidad: "La vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana cuando seas grande y esta persona creció, por ahí con discapacidad decís: 'No sé cómo se la va arreglar cuando yo no esté".
Fue en ese entonces que no pudo continuar con su relato al romper en llanto. El silencio se apoderó del estudio y fue el psicoanalista quien tomó la palabra: "Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy. Está bien que nos duela. Digo, a mí me preocupa si no te duele eso". Tras lograr recomponerse, el periodista se disculpó con la audiencia: "Perdón, me angustié".
Andy Kusnetzoff destacó la importancia del contenido en el auge del streaming
De invitado en Radio con Vos, Andy Kusnetzoff destacó la importancia de los contenidos en medio del auge del streaming.
"Hay que buscar. Estoy siempre pensando en qué puedo mejorar", explicó el reconocido periodista.
Además, si bien señaló que "todo el mundo tiene un streaming hoy" aclaró que no se trata solamente de hablar sino que la importancia de saber qué decir.
"No es solo hablar, es lo que te va pasando internamente para hablar", sostuvo. Además, prefirió evitar conflictos con las señales digitales más convocantes de la actualidad como LUZU TV y OLGA y sin mencionarlos dijo: "Yo lo veo desde mi manual, de mi escuela del contenido que tengo. Pero de repente hay otro que evalúa cuánta gente te ve en YouTube".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos
Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa
¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos
La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro