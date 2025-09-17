Jimena Barón mostró el desagradable hallazgo de un plomero en su baño

image



La catarsis de Jimena Barón

Es preciso recordar que hace poco más de tres meses Jimena Barón fue madre por segunda vez cuando nación Arturo, fruto de su relación con Matías Pelleiro.

Si bien suele compartir su felicidad con sus followers, durante el martes (16/09) aprevechó las redes para hacer una especie de catarsis previo a compartir la bolsa con pelos que le alcanzó el plomero.

“Hay una obra en construcción al lado. Arturo, fiebre. Una noche no tomaba teta porque tiene tos. Matías se enfermó, obviamente, está todo el mundo enfermo, misma casa, se enfermó Arturo. Levantó fiebre anoche. Me tuve que sacar leche. Caos", explicó.

Y sumó: "Los baños no andan porque se taparon. Entonces, tampoco le podíamos hacer vapor porque se nos inundaba la casa. Acá está el plomero". "¿Quién fue el problema? El puerperio. Yo quedándome pelada por haber tenido un hijo a los 38. Todo un caos”, sumó.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos

Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa

¿Wanda Nara manda en Telefe?: La baja en MasterChef Celebrity que sorprende a todos

La película de 2 horas que se impone como una de las más vistas del año

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro