Además de haber forjado una trayectoria a raíz de su desempeño como actriz desde pequeña y posteriormente como cantante, Jimena Barón en la actualidad consiguió cautivar a un público que sigue sus pasos a través de las redes sociales. Y esta vez, por más desagradable que haya sido, no fue la excepción.
LO TOMÓ CON HUMOR
Jimena Barón mostró el desagradable hallazgo de un plomero en su baño
La artista Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen con lo que el trabajador le dio luego de destaparle el inodoro.
Con humor, junto a la foto les reveló a sus fanáticos lo que el trabajador luego de haber destapado el retrete, le dijo: "Te podes hacer extensiones". Asimismo, indicó aunque con cierta ironía que se trataba de alrededor de "un kilo" de cabellos.
Fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para tomarse con humor lo ocurrido. Es por eso que posteriormente compartió otra foto en la que se comparó con un pájaro desplumado indicando: “Yo empoderada post parto poniéndole ondón a la vida”.
La catarsis de Jimena Barón
Es preciso recordar que hace poco más de tres meses Jimena Barón fue madre por segunda vez cuando nación Arturo, fruto de su relación con Matías Pelleiro.
Si bien suele compartir su felicidad con sus followers, durante el martes (16/09) aprevechó las redes para hacer una especie de catarsis previo a compartir la bolsa con pelos que le alcanzó el plomero.
“Hay una obra en construcción al lado. Arturo, fiebre. Una noche no tomaba teta porque tiene tos. Matías se enfermó, obviamente, está todo el mundo enfermo, misma casa, se enfermó Arturo. Levantó fiebre anoche. Me tuve que sacar leche. Caos", explicó.
Y sumó: "Los baños no andan porque se taparon. Entonces, tampoco le podíamos hacer vapor porque se nos inundaba la casa. Acá está el plomero". "¿Quién fue el problema? El puerperio. Yo quedándome pelada por haber tenido un hijo a los 38. Todo un caos”, sumó.
