Preocupación de Maximiliano Pullaro por el Presupuesto 2026: "La gente no tiene plata"

De todos modos, en Santa Fe valoraron la presentación institucional del presupuesto, aunque advirtieron que debe tener "consistencia con la política económica general y efectividad en la ejecución". En palabras de una fuente provincial: "No alcanza con que exista un presupuesto, hace falta que sea realista y sancionado por el Congreso".

Al respecto, Pullaro hizo un pronóstico pesimista sobre los incrementos previstos en la Ley de Leyes. "Quedan muy atrasados los salarios y la inversión que tenemos que hacer para sostener las universidades públicas", señaló. Según sus cálculos, la asignación de 4,8 billones de pesos no es suficiente, ya que se necesitarían 7,2 billones para el sistema educativo superior.

Si bien criticó el ajuste de la Casa Rosada, el gobernador remarcó un aspecto positivo del discurso de Milei: "Rescato y destaco que se haya bajado el clima y la belicosidad".

En ese sentido, pese a su disposición de acompañar al Gobierno, el santafesino aclaró que defenderá los intereses de su provincia, especialmente en lo que respecta a las obras y los recursos que, a su juicio, no están llegando.

“A la gente no le están llegando los recursos que necesita para vivir. La gente no tiene plata en el bolsillo. El gobierno Nacional debe generar trabajo y crecimiento económico. Lo que necesitamos es un Estado que administre correctamente los recursos públicos y no solamente que ajuste y achique, porque eso indudablemente no nos lleva a ningún lugar”. “A la gente no le están llegando los recursos que necesita para vivir. La gente no tiene plata en el bolsillo. El gobierno Nacional debe generar trabajo y crecimiento económico. Lo que necesitamos es un Estado que administre correctamente los recursos públicos y no solamente que ajuste y achique, porque eso indudablemente no nos lleva a ningún lugar”.

Sin novedades sobre la mesa de diálogo federal

Por otra parte, Pullaro aseguró que, a una semana del anuncio de una mesa de diálogo federal, aún no ha sido convocado.

"Para pensar temas de Argentina, van a ir los equipos técnicos", anticipó el mandatario provincial en cuanto a la invitación que espera desde la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses. A continuación, afirmó: "Si es una agenda más política, debería ir el presidente".

ATN: Santa Fe, una de las provincias elegidas por Casa Rosada

Sobre el mismo escenario, minimizó el reciente envío de 3 mil millones de pesos a Santa Fe por parte del Tesoro Nacional destinados a atender los daños provocados por las inundaciones de fines de agosto en María Teresa y otras localidades del sur. Es cierto que Pullaro agradeció la ayuda por la emergencia climática, pero no dejó de lado el reclamo provincial.

"Nos deben 20.000 millones de pesos por mes del déficit de la caja de jubilaciones desde marzo de 2024. No hay comparación". "Nos deben 20.000 millones de pesos por mes del déficit de la caja de jubilaciones desde marzo de 2024. No hay comparación".

