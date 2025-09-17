USA acelera su propia "Vaca Muerta" para exportar más gas natural en 2029

Estados Unidos y competencia para Vaca Muerta

Louisiana LNG será competencia directa en oferta con el gas natural producido en Vaca Muerta por el Argentina LNG, encabezado por la petrolera estatal YPF. El proyecto sudamericano aspira a alcanzar el mercado exportador dos años antes, en 2027 aunque para ello deberá sortear grandes desafíos a nivel estructural.

Estados Unidos alberga al menos ocho terminales de exportación de GNL. Seis de ellas están ubicadas en la costa del Golfo de México o de América.

Además, Argentina LNG proyecta una capacidad de producción mayor a las 30 millones de toneladas anuales (MTPA), constituyendo uno de los mayores planes energéticos globales de los próximos años. Se estima que para el 2031, la producción de gas en Vaca Muerta genere ingresos al país por al menos 15.000 millones de dólares.

Tanto Argentina GNL como Louisiana GNL tienen como objetivo central penetrar los mercados de Europa y Asia. Para ello, la resolución logística será central, reduciendo el costo de traslado y generando precios más competitivos.

El proyecto estadounidense ya tendría asegurada la compra de gas natural por parte de Alemania, según declaraciones oficiales del cónsul general adjunto del consulado alemán en Houston, Markus Hatzelmann.

Al respecto, según Woodside Energy, la demanda mundial de GNL habría de expandirse un 50% rumbo al 2045. Ese pronóstico sería contrario a las predicciones de posible sobreoferta que se produjeron en los últimos meses.

Gas natural 4P Las costas del Golfo de México son la vía de salida.

Autoabastecimiento

Mientras tanto, en Vaca Muerta YPF concretó la primera fractura hidráulica abastecida con gas natural comprimido (GNC) producido en sus propios yacimientos. El paso constituyó un importante avance en materia logística ya que puede ser la puerta a una importante disminución de los costos para las perforaciones.

La operación de la petrolera estatal se llevó a cabo en La Amarga Chica. Implicó el reemplazo del combustible líquido como opción de fractura.

