Polémica: La británica que busca convertirse en jugador de peso en Vaca Muerta

Hoy, Harbour no opera directamente, sino que trabaja con socios estratégicos, principalmente la francesa TotalEnergies. Juntos gestionan el área CMA-1, donde extraen el 70% de la producción de la empresa, y los bloques de Vaca Muerta, donde la producción actual de gas podría incrementarse.

La británica quiere crecer en gas y petróleo

La empresa se fundó en 2014 por la firma de capital privado estadounidense EIG Global Energy Partners con el objetivo de adquirir y operar activos de producción convencionales fuera de América del Norte.

Como parte de ese proceso fue que Harbour Energy adquirió casi todos los activos de exploración y producción de Wintershall por aproximadamente US$11.200 millones, una transacción que se completó en septiembre de 2024.

El principal motor de este plan es su participación en el proyecto de GNL de Southern Energy, un compromiso de inversión de más de 15.000 millones de dólares. Según Rueda, esta sociedad les permitiría "duplicar la producción de gas en Vaca Muerta y San Roque para crecer en petróleo", ya que el 93% de su producción actual es de gas y buscan equilibrar esa balanza.

"Nos gustaría operar, pero se tienen que dar las condiciones", aclaró el directivo. Si bien Vaca Muerta recibe inversiones en infraestructura, la compañía necesita ver "señales de estabilidad y credibilidad" para tomar la decisión final. Si no se dan las condiciones, continuarán con sus socios actuales, pero el objetivo de potenciar sus activos de gas y petróleo en la Argentina sigue firme.

La polémica sobre la petrolera

"Harbour Energy es la continuidad jurídica, societaria y operativa de Premier Oil Plc, que cambió su nombre en 2021 tras unirse con la petrolera Chrysaor Holdings, según confirman documentos oficiales del Reino Unido y la Argentina" revelados por el medio 'Tiempo Argentino'.

Según publicó el medio local hace unos meses, antes de la fusión, operó ilegalmente entre 2012 y 2022 en el yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas, pese a ser advertida y sancionada por el gobierno nacional en 2013, y condenada por la Justicia Federal en 2015.

Pero "Premier/Harbour regresó al país en 2024 gracias al régimen de los libertarios y de inmediato la Casa Rosada le concedió exenciones impositivas y aduaneras por 30 años; Neuquén la aceptó como operadora en dos bloques de Vaca Muerta; Tierra del Fuego la sumó al off shore de la Cuenca Marina Austral, y Río Negro le permitió sumarse al consorcio Southern Energy para la licuefacción de gas natural de exportación con dos buques alquilados en sociedad con YPF, Pampa Energía, PAE y Golan LNG".

