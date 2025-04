GNL: Propuesta de otra provincia para que YPF y otras operadoras exporten desde su territorio

"Estamos colaborando con el equipo de infraestructura y le vamos a llevar una propuesta también a YPF y a las principales operadoras para que analicen la posibilidad también de instalarse en Chubut, porque no estamos hablando del gas que viene del norte solamente, sino que ahora tenemos una cuenca gasífera que también va a necesitar salir, va a necesitar exportar", expresó.

El objetivo, sumó el gobernador Torres, es "lograr rápidamente estar en el mapa de potencialmente exportar GNL", aunque evitó precisar qué sitio de la provincia estaría en la mira para promover ante los privados.

"Eso es un tema técnico que hay que analizar", dijo y sumó: "Lo importante es que sea en Chubut. Después vamos a empezar a pelearnos entre los puertos chubutenses, pero tiene que ser en Chubut y tenemos que estar preparados para eso".

Ignacio Torres quiere que se licúe gas en su provincia

Ignacio Torres viene buscando sacar el gas desde su provincia desde hace varios días. En efecto, cuando aún no se conocía el anuncio de YPF, había dicho que:

Depende de muchas variables, pero si nosotros tenemos este potencial gasífero, lo lógico es que se licúe el gas en nuestra provincia, eso es una etapa de agregado de valor al recurso que no tengo dudas que se va a dar en una segunda etapa de explotación, es más barato sacar el recurso por el puerto de Comodoro Rivadavia que ir a Río Negro

Y afirmó: "Cuando se puso en relevancia las plantas de GNL en Río Negro, no se contemplaba siquiera la posibilidad que Chubut pueda tener gas no convencional, hoy es una realidad, no sólo en Chubut sino también en parte de Santa Cruz y en el marco de esta novedad obviamente tenemos que pensar también en un tema logístico de por dónde va a salir ese recurso que lo lógico sería que sea por el puerto de Comodoro Rivadavia".

