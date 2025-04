Decisivo para Chubut: Hay 'gas shale' en Cerro Dragón y PAE invertirá

PAE (Pan American Energy) comprobó la existencia de 'shale gas' en la formación D-129 de Cerro Dragón y obtuvo la autorización de la provincia del Chubut para reconvertir el área en una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, pudiendo desarrollar actividad convencional complementaria. Para el 'plan piloto' habrá una inversión de US$ 250 millones, con objetivo 'shale' en el Golfo San Jorge, cuenca que no tiene antecedentes de operaciones no convencionales.