Peleas por las listas: Supermercados rechazan subas de precios que no justifican

En su tuit sobre los supermercados, el ministro usó emojis de aplausos para celebrar la postura de las cadenas ante los nuevos precios.

Qué dijo Milei

"Se van a meter los productos en el o...", lanzó en la extensísima entrevista que dio el lunes al streaming de Alejandro Fantino, que lo consultó por el tema.

Principio de Carl Menger

El principio de imputación de precios del economista Carl Menger es una teoría que ata el valor de los bienes a condiciones subjetivas y no a los costos de su producción. O como explicó Milei

"Los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios".

Cómo la ven los superes

La postura de las cadenas de supermercados, según publica el medio Clarin, se conoció en opinión Juan Vasco Martínez:

El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), cámara que reúne a las principales cadenas del país, señaló

No podés convalidar listas de precios infundadas, exageradas y/o especulativas. No me podés trasladar el 10 o 12 % si el producto tiene nula incidencia de componentes importados No podés convalidar listas de precios infundadas, exageradas y/o especulativas. No me podés trasladar el 10 o 12 % si el producto tiene nula incidencia de componentes importados

Luego abundó en detalles

"Molinos, en fideos, presentó una suba del 12%. El trigo es argentino. Con esto los vuelven commodities", se quejó. Vasco Martínez representa a supermercados como Coto, Jumbo, Disco, Vea, La Anónima, Carrefour, ChangoMás, Día, Toledo, Libertad Atomo (Mendoza), Comodín (Jujuy y Tucumán), La Reina y La Gallega (Rosario).

aceites_cocina.jpg Los aceites siempre presentes en el consumo masivo

Aceites

Un clásico: Otro producto envuelto en las discusiones fueron los aceites. Los supermercadistas hicieron notar que las cuatro principales aceiteras coincidieron en día y hora para aplicar un aumento de precios del 9%.

De acuerdo con Clarín, otros supermercadistas registraron también subas en firmas como SC Johnson. La mayoría de los aumentos no llegaban a las dos cifras, pero hubo excepciones en rubros claves, como las pastas secas y algunos productos de limpieza.

Antes de los cambios

En las últimas semanas, algunas marcas anticiparon incrementos con la excusa de cierta aceleración inflacionaria por el 3,7% en marzo en comparación al 2,4% en febrero.

Compañías de consumo masivo, como alimenticias y empresas de artículos de higiene, habían anticipado su postura de “monitorear la evolución del dólar” y aguardar definiciones de sus proveedores.

