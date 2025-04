Javier Milei nervioso por precios (con 'escrache'); CFK reaparece x 2

Live Blog Post

Romina Manguel, Matías Longoni y Milei vs. periodistas

Javier Milei provoca cruces en el periodismo. Vayamos a un ejemplo concreto:

Periodista Matías Longoni desde su cuenta en X, @matiaslongoni:

No puedo creer que en el programa de Romina Manguel haya periodistas diciendo que no les importa las formas de Milei sino que les interesa el fondo de su programa de gobierno. Entonces no es relevante que diga mandriles a sus opositores, o que califique de ensobrados a cualquier colega. No puede ser. No puedo creerlo. Primero porque es obvio que las formas se utilizan para evitar las discusiones sobre el fondo. Y segundo porque el destrato como forma de gestión de la política pública hace al fondo y terminará condicionando cualquier programa de gobierno. Milei, con sus formas, boicotea incluso sus propios éxitos. Los pone en riesgo, y así perjudica a los argentinos. La oposición, con iguales formas, nunca trabajará a favor sino solamente en contra. Y así también perjudicará finalmente cualquier posibilidad de estabilidad política y económica que pueda lograr el gobierno. Y así, con formas que eran brutales en tiempos de Cristina, con formas que son brutales en tiempos de Milei, solo obtenemos decadencia. Y así, las formas se convierten en el fondo de nuestra crisis. Y no somos capaces de construir nada duradero. La forma es el fondo. Solo con buenas formas, de buena manera, lograremos entre todos salir de este pozo. Cualquier iluminado que crea que la solución es denigrar al otro está colaborando con el fracaso. Quizás ellos disfruten de una pelea, pero la padecemos todos.

Le responde un tal Gallego Pastero desde su cuenta @seba19731: De acuerdo, pero tengamos presente algo: en Arg todavía hay gente q se desgañita gritando el nombre d un tipo que pedía andar con alambre de fardo en el bolsillo o aseguraba q no iba a dejar en pie ni un ladrillo q no fuera peronista... Las formas, como decíamos, son el fondo...

También desde @slsebaperez: Matías hay generaciones enteras que no pudieron progresar en su propio país, la ilusión es lograr eso. Si un pibe logra, por ejemplo, tener su propia casa, cuando en los últimos años vio como se iban afuera todos sus amigos, te pensas que le importa si le dicen pautero a Pagni?

Y desde @Wally43256: Mí sensación es que lo periodistas que se preocupan por las formas hasta hace dos años vivían en Narnia, si no no entiendo.