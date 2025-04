La Amarga Chica le cantará felices 57 a Miguel Galuccio

En 2025, ya rebautizada Vista Energy, acaba de comprarle por US$ 1.340 millones (valor presente) la participación accionaria de Petronas en La Amarga Chica, área estratégica del principal hub de 'shale oil' de Vaca Muerta. La Amarga Chica es el campo de 'shale oil' N°2 de Vaca Muerta en producción (80.000 barriles equivalentes de petróleo diarios). Son US$ 900 millones en efectivo y transfirió a la petrolera malaya 7.297.507 acciones, que equivalen a otros US$ 300 millones si se toma en cuenta el valor de la cotización de Vista en el presente. Además, Vista desembolsará otros US$ 300 millones en 2 pagos: 2029 y 2030.