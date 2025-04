Días atípicos de la política y economía Argentina: Heridas y cuestiones que atrasan

Seguimos siendo los peores del grado, pero al menos sin cepo bancario.

Mientras tanto en Ciudad Gótica, (como se enuncia en la conocida serie Batman que muchos veíamos en nuestra infancia), las retenciones al agro regresan en junio, ( es decir mañana), la inflación para este mes redunda casi el seis por ciento,y los salarios continúan congelados.

Ante esta situación fáctica, la llamada clase política continúa con la chabacanería de encerrarse solamente en la elección del 18 de Mayo en Capital Federal, más las tropelías de diversos escarceos sin sustento alguno entre Macri y Karina Milei, salvajemente distanciados por un par de milangas con fritas que no se dieron la ocasión de repetir en el comedor de Olivos, la fantochada del Che Milei y el Che Cristina, y los casos de supuesta corruptela barata y mediocre que aún resta aclarar a manos de una Justicia que no para de restar.

Rodolfo Eiben y Javier Milei

milei eiben.jpg Eiben y Javier Milei en Córdoba.

Esto hace, que todo lo bueno que pudieran traer aparejadas ciertas medidas en lo económico, quede opacado por la impericia y falta de operatividad de la política, la cual es una ciencia, que se estudia en diversas facultades del planeta, y que mal se ejerce, faltando el respeto a quienes eligen privilegiadamente sus autoridades. Que suma a la Sociedad la falta de diálogo entre un Presidente de la Nación y su Vicepresidente que Él eligió y respaldo durante su etapa de campaña. Que suma el desencuentro con personas afines a la ideología liberal insultándose o menoscabando su buen nombre y honor. A quién beneficia la prepotencia en el lenguaje y la gravedad del ataque en la semántica. Todo esto nos deja UNA PIEDRA EN LA MUELA, desconcertante y dolorosa.

Además, temerosos a perder protagonismo, los acostumbrados succionadores de medias, persisten en su alocada carrera de mantenerse en las líneas del poder, acosando a cualquiera que se les ponga al frente, con tal de figurar en las llamadas listas de candidatos al Congreso Nacional. Perdieron la autoestima. Tienen sobreestimación de sí mismos. No existe la mística , y la política es eso. No hay conducción. y la gestión requiere eso. No aparecen posibles alianzas partidarias, donde el diálogo y la coincidencia en puntos vitales para la Sociedad importen. La Libertad Avanza como Partido Político es absolutamente distinto a cuando fue un espacio de opinión y expresión de gente joven que quería un cambio. Hoy aparecen como vendedores de chafalonería barata sin expertise, conducida por negadores de la realidad en muchos casos, y los viejos ! BOROCOTOS¨¨ de la política.

Se sacan selfies, siempre son los mismos quince o veinte. Solo los protege la sombra del paraguas del líder, es decir el Presidente de la Nación que aún posee una porción considerable de apoyo social. Son excluyentes, sectarios en muchos casos, no sirven para la gestión y gerenciamiento del Estado. Están lejos de la Sociedad. No interpretan. No respetan. Creadores de bronca contenida en la gente. Evidentemente no somos lo mismo. Evidentemente interpretamos de manera distinta y de mi parte respetuosa, la realidad de la política y de la gestión. Por ello sostengo, tengo UNA PIEDRA EN LA MUELA.

Autor: Rodolfo Eiben.

