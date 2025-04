Malestar del campo por "amenaza" de Javier Milei

Según aclaró el dirigente, esperaba una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. "Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo", afirmó.

En tanto, consultado por La Nación, Federico Zerboni, presidente de Maizar, indicó que esto de tener una fecha determinada no le gusta al sector, dado que los productores salen a “malvender” los granos. “La señal que está buscando el agro es otra: reglas claras, señal de inversión y no una señal de extorsión, que si no vendés hoy mañana te vuelven a subir los impuestos”, dijo. Agregó que en este escenario, el sector comienza a atravesar mucha incertidumbre, dado el riesgo porque todos quieren vender.

“Se comienza a generar algo como la Puerta 12, donde todos quieren vender rápido porque suben las retenciones de vuelta y eso distorsiona el mercado. No se convierte en un mercado libre, por más que el gobierno dijo que la baja sería en determinada fecha, pero no ha hecho lo prometido en campaña. Es una muy mala señal para todo el agro", advirtió.

Indicó que el campo está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener las reglas económicas y, por ende, espera una señal distinta. “La señal que tiene que haber es para aumentar la inversión, previo a una nueva fecha de siembra de la campaña fina. Esto va en el sentido contrario: hay que generar confianza. No estamos de acuerdo con esta medida. Es un error del Gobierno insistir con este tema y no dar una regla clara a futuro, porque nos gusta competir en el mercado, pero en las mismas condiciones que otros competidores, productores de otros países, y no con estas reglas de distorsión, de estos impuestos distorsivos”, apuntó.

Y hay más repercusiones en X. El periodista especializado en cuestiones agro, Matías Longoni, aseguró que "subió fuerte el índice de decepción de los productores (léase productores genuinos, no rentistas ni intermediarios del comercio de granos) con el gobierno".

El portal Bichos de Campo tituló con "extorsión libertaria".

Por su parte, el productor agro Néstor Roulet, comparó a Javier Milei con el ex secretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno: "A estos chicos solo le falta apoyar el revolver como Moreno en el escritorio para obligarte a vender".

Desde la política, uno de los que se expresó fue el diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y le pidió a Javier Milei que "deje en paz al campo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanmaLopezAR/status/1911800859329020011&partner=&hide_thread=false Presidente @JMilei deje en paz al campo, no lo presione para que liquide.

En @DiputadosAR estamos tratando el proyecto de la Coalición Cívica y otros más para que la baja de retenciones de enero sea permanente y por ley, con un cronograma definitivo de eliminación pic.twitter.com/dummgeOvhD — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) April 14, 2025

