Euforia por nuevo carry trade con dólar flotante, esperando a Scott Bessent

La Gran Visita: ¿Sólo aranceles o también TLC?

Scott Bessent, secretario del Tesoro, en la Argentina: acontecimiento compensatorio del No Encuentro de Javier Milei y Donald Trump en Mar-a-Lago días atrás. El ex Soros Management Fund, Bessent, negocia, por un lado, los aranceles de importación de USA, en plena guerra comercial contra China, y se espera que la visita aporte novedades para los aranceles a los productos y servicios argentinos que busquen el mercado estadounidense pero también algún avance en el gran objetivo del presidente Milei: un tratado de libre comercio (TLC) entre USA y Argentina. Hasta ahora, Milei no logró tan siquiera poner en marcha un proyecto que es de muy largo plazo pero que sirve como anuncio de coyuntura en año electoral, ya que no hubo dolarización.