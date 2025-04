Mario Pergolini se sumó a la lista de detractores de Viviana Canosa: "Se le fue de las manos"

Ético. ¿Televisión y ética estás mezclando? Creo que no se puede ensuciar porque sí a lo loco. Creo que esto se le fue de las manos a todos. Porque todos, incluso los que dicen que no es ético lo amplificaron. En nombre de defender el buen nombre de los otros, valga la redundancia también lo amplificaron y termina siendo una gran amplificación Ético. ¿Televisión y ética estás mezclando? Creo que no se puede ensuciar porque sí a lo loco. Creo que esto se le fue de las manos a todos. Porque todos, incluso los que dicen que no es ético lo amplificaron. En nombre de defender el buen nombre de los otros, valga la redundancia también lo amplificaron y termina siendo una gran amplificación