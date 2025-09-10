Neumáticos: En plena paritaria, las empresas revelaron lo "alarmante" de la situación en la que están

Por otro lado, rechazaron las acusaciones que viene realizando el gremio sobre supuestas maniobras empresarias para disimular sus beneficios y aplicar una rebaja salarial encubierta:

Sostener denuncias infundadas y acusaciones sin sustento, lejos de contribuir, no hace más que agravar el escenario y dificultar cualquier avance Sostener denuncias infundadas y acusaciones sin sustento, lejos de contribuir, no hace más que agravar el escenario y dificultar cualquier avance

" Sostenemos como ya lo hemos manifestado que es imprescindible que todos los actores del sector participen de manera responsable y constructiva en la búsqueda de soluciones viables. Es por todo lo expuesto que cada una de las empresas ratifica las manifestaciones y propuestas presentadas en la última audiencia, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad de la actividad", concluyeron los representantes de las empresas.

sutna (2).jpg Las empresas fabricantes de neumáticos rechazaron las acusaciones que viene realizando el SUTNA sobre supuestas maniobras para disimular sus beneficios y aplicar una rebaja salarial encubierta.

Respuesta negativa del SUTNA

La respuesta gremial a la propuesta fue de rechazo por considerar que implica un recorte salarial ya que no compensa la inflación acumulada en los períodos indicados. Y a la vez también manifestó cuestionamientos a la apelación empresaria sobre el impacto negativo de la crisis económica en esta industria.

"Rechazamos lo manifestado por las patronales, que una vez más que no han presentado documentación alguna respaldando sus dichos y que cada vez que han colocado algún documento contable sólo han aparecido resultados positivos con ganancias concretas", planteó.

Sobre el impacto de la recesión y la apertura de las importaciones, el gremio reclamó a las empresas que "dejen de mudar sus inversiones a otro tipo de actividad, así como de generar todo tipo de importación que dañe en forma directa la mano de obra argentina, señalando además que este tipo de reclamo se ha realizado en cada paritaria desde el 2016 hasta la fecha".

El Sindicato también anticipó que no cesarán las medidas de fuerza que viene aplicando periódicamente:

Tomando en cuenta las particularidades de cada fábrica, se seguirán llevando adelante las acciones gremiales que servirán de demostración de que no se aceptará rebaja salarial en ninguna instancia, no sólo por todos los meses de lucha llevados a cabo en esta paritaria, sino por los 9 años consecutivos en los que con fuerza y unidad se han defendido el poder adquisitivo y los intereses de todos los trabajadores del neumático, menos aún cuando el deterioro de las actuales condiciones generales, sociales y económicas, están provocando en toda la población un cambio de humor, que terminará modificando qué es aplicable y qué no, a nivel político y económico en todo el país Tomando en cuenta las particularidades de cada fábrica, se seguirán llevando adelante las acciones gremiales que servirán de demostración de que no se aceptará rebaja salarial en ninguna instancia, no sólo por todos los meses de lucha llevados a cabo en esta paritaria, sino por los 9 años consecutivos en los que con fuerza y unidad se han defendido el poder adquisitivo y los intereses de todos los trabajadores del neumático, menos aún cuando el deterioro de las actuales condiciones generales, sociales y económicas, están provocando en toda la población un cambio de humor, que terminará modificando qué es aplicable y qué no, a nivel político y económico en todo el país

De esta manera, ante la falta de acuerdo, desde la cartera laboral exhortaron a las partes a seguir negociando y fijó una nueva audiencia virtual para el viernes 12 de septiembre.

Otras noticias de Urgente24

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Inflación: Esperando al Indec, ya detectan aumentos en septiembre por la suba del dólar

"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"

Preocupación en histórica empresa textil por quiebre a la vista