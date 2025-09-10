De vacaciones en Europa, Ángel de Brito sigue enganchado a lo que pasa en la Argentina y volvió a hablar de Lali Espósito, justo cuando la cantante encendió otra polémica en Vélez. Desde Instagram, el conductor de LAM respondió inquietudes de sus seguidores y dejó frases que ya hacen ruido en el espectáculo y la política.
DIRECTO DESDE EUROPA
Lejos de LAM, Ángel de Brito opinó tajante sobre Lali Espósito: "Me pareció pésimo"
Ángel de Brito habló de Lali Espósito desde Europa y no se guardó nada. Mientras tanto, extiende sus vacaciones y todos se preguntan cuándo vuelve a LAM.
Ángel De Brito apuntó al silencio del ambiente
La pelea entre Lali Espósito y Javier Milei viene de arrastre. Arrancó en 2023, cuando el entonces candidato la tildó de "Lali Depósito" y la acusó de vivir del Estado. Desde entonces, la cantante eligió responder con ironía y hasta con canciones directas. En Vélez, frente a más de 40 mil personas, presentó su tema "Payaso", y cuando en LAM le preguntaron si incluía al presidente en la dedicatoria, no dudó: "Por supuesto, él y toda esa gente, payasos totales. Un chiste son".
Las redes estallaron, entre los que aplaudieron su valentía y los que la destrozaron. Y ahí entró Ángel de Brito, fiel a su estilo sin filtro, a través de la clásica "cajita de preguntas" de Instagram. "Cuando Milei la atacó sin sentido, con una disparidad de poder enorme, ninguneándola e insultándola, me pareció pésimo. Y todos los artistas K se callaron. La dejaron solita todos los colectivos. Yo salté y todavía me siguen insultando", escribió.
El conductor de LAM fue más allá y marcó la ausencia de apoyo del resto del espectáculo. Un silencio que, según él, pesó más que los insultos presidenciales. También reivindicó la libertad de opinión: "Todos debemos opinar y el poder debe respetar. Todos odian al que piensa distinto. SE LA TIENEN QUE FUMAR". Recordemos que De Brito ya había enfrentado críticas cuando salió a respaldar a Lali en 2023. Y lo que dijo ahora, en pleno descanso europeo, muestra que sigue convencido.
Vacaciones largas y un LAM que se sostiene sin él
Mientras tanto, De Brito decidió extender su estadía en Europa. Según reveló Laura Ubfal, el conductor le escribió directamente: "Extiendo mis vacaciones por un tiempo más". La vuelta estaba prevista para este lunes 8 de septiembre, pero la pantalla de América volvió a mostrar a Pepe Ochoa en el rol principal, causando sorpresa entre televidentes y especulaciones sobre tensiones internas.
El propio De Brito aclaró en redes que no hay pelea, sino ganas de seguir viajando. Y aprovechó para elogiar al equipo: "Naza y Marce lo hacen genial. Y ahora, además, tengo una producción espectacular. No hay más vagos, ñoquis, acomodados ni turbios". Con esa frase, lejos de la tibieza, dejó un mensaje claro sobre cómo quiere que funcione LAM.
El programa sigue al aire con Pepe, Nazarena Vélez y Marcela Feudale, que lograron sostener la dinámica sin grandes sobresaltos. Pero la verdad es que la figura de Ángel sigue siendo insustituible: su estilo directo, sus primicias y su capacidad para leer la farándula en tiempo real le dan un peso que los reemplazos, por más correctos que sean, no alcanzan a igualar.
Así, mientras disfruta de un descanso que se prolonga más de lo esperado, Ángel sigue manejando la agenda desde lejos. Un posteo suyo basta para que todo el ambiente hable, incluso estando a miles de kilómetros. Y ahí está el punto: la centralidad de De Brito en el espectáculo argentino no depende de su presencia física en el piso, sino de su capacidad para instalar debates donde sea que esté.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar
Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq