Lejos de LAM, Ángel de Brito opinó tajante sobre Lali Espósito: "Me pareció pésimo"

El conductor de LAM fue más allá y marcó la ausencia de apoyo del resto del espectáculo. Un silencio que, según él, pesó más que los insultos presidenciales. También reivindicó la libertad de opinión: "Todos debemos opinar y el poder debe respetar. Todos odian al que piensa distinto. SE LA TIENEN QUE FUMAR". Recordemos que De Brito ya había enfrentado críticas cuando salió a respaldar a Lali en 2023. Y lo que dijo ahora, en pleno descanso europeo, muestra que sigue convencido.

Vacaciones largas y un LAM que se sostiene sin él

Mientras tanto, De Brito decidió extender su estadía en Europa. Según reveló Laura Ubfal, el conductor le escribió directamente: "Extiendo mis vacaciones por un tiempo más". La vuelta estaba prevista para este lunes 8 de septiembre, pero la pantalla de América volvió a mostrar a Pepe Ochoa en el rol principal, causando sorpresa entre televidentes y especulaciones sobre tensiones internas.

El propio De Brito aclaró en redes que no hay pelea, sino ganas de seguir viajando. Y aprovechó para elogiar al equipo: "Naza y Marce lo hacen genial. Y ahora, además, tengo una producción espectacular. No hay más vagos, ñoquis, acomodados ni turbios". Con esa frase, lejos de la tibieza, dejó un mensaje claro sobre cómo quiere que funcione LAM.

De Brito extendió sus vacaciones en Europa mientras LAM sigue con Pepe Ochoa y el equipo en su lugar. Destacó la calidad de la producción y su estilo insustituible.

El programa sigue al aire con Pepe, Nazarena Vélez y Marcela Feudale, que lograron sostener la dinámica sin grandes sobresaltos. Pero la verdad es que la figura de Ángel sigue siendo insustituible: su estilo directo, sus primicias y su capacidad para leer la farándula en tiempo real le dan un peso que los reemplazos, por más correctos que sean, no alcanzan a igualar.

Así, mientras disfruta de un descanso que se prolonga más de lo esperado, Ángel sigue manejando la agenda desde lejos. Un posteo suyo basta para que todo el ambiente hable, incluso estando a miles de kilómetros. Y ahí está el punto: la centralidad de De Brito en el espectáculo argentino no depende de su presencia física en el piso, sino de su capacidad para instalar debates donde sea que esté.

