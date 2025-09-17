Emmanuel Mammana se burló de los jugadores de Racing tras la caída de Vélez: "Hacen tiempo"

Por último, dijo unas palabras acerca del arbitraje de Sampaio: “¿El arbitraje? No sé, ya no se puede criticar nada porque si no es peor. Hay que seguir adelante, quedan 90 minutos y vamos a ir a pelearlo allá”.

Vélez, disgustado con el arbitraje

Michael Santos, titular por la lesión de Braian Romero, declaró: “Creo que el árbitro cobró mucha faltita, muchas contras para nosotros, no entendíamos muy bien. Son partidos de Copa, friccionados, entonces donde apunte el árbitro es para donde va a cobrar, ¿no?”.

En conferencia de prensa, el entrenador Guillermo Barros Schelotto también apuntó contra las decisiones del juez: “Uno debería confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla. Me someto a eso”.

“Habíamos perdido en Bolivia… También perdimos con un gol mal anulado a Romero. Los dos partidos perdimos con el mismo árbitro... Pero es casualidad”, cerró.

Racing le ganó a Vélez por 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Racing le ganó a Vélez por 1 a 0 al término del partido que disputaron en la noche de este último martes 16/09, en el estadio José Amalfitani, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El único gol del partido fue convertido por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, con un remate de primera en el área chica, a los siete minutos de la segunda mitad.

Además, el defensor del local Lisandro Magallán vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 43’ de la primera etapa.

Así, Racing se fue con una ventaja mínima del partido de ida, en una serie que se definirá el próximo martes (23/09), a las 19:00 horas, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

Embed - VÉLEZ SARSFIELD vs. RACING | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Más notas de Golazo24

Malestar en Boca: furia por cómo se entrena el plantel

Verón quiere cambiar el escudo de Estudiantes, bronca de los hinchas y avisó: "Se puede acomodar"

Los hinchas de River no pueden creer lo que pasó con Pity Martínez

Fuerte lo que dicen sobre Boca y Juan Román Riquelme: "Tomó la decisión"

No lo vas a creer (Vélez no lo hizo): por esta atípica razón le anularon su gol vs. Racing

Mundial 2026: El increíble motivo por el cual España podría no jugarlo