Emmanuel Mammana se burló de los jugadores de Racing tras la caída de Vélez: "Hacen tiempo"

Emmanuel Mammana, defensor de Vélez, disparó contra los jugadores de Racing tras la caída del “Fortín” 1-0 en el estadio José Amalfitani del barrio de Liniers por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025.
Emmanuel Mammana disparó contra los jugadores de Racing tras la de Vélez 1-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: “Hacen tiempo”.
El encuentro por la ida de los cuartos de final no pasó desapercibido. Es que el partido por Copa Libertadores estuvo cargado de polémicas y, la misma siguió una vez consumada la derrota de Vélez.
Emmanuel Mammana picanteó a los jugadores de Racing
“Estamos con bronca. Sabíamos que Racing era de jugar así, que hacían tiempo y que se tiraban, pero hay que seguir, quedan 90 minutos y tenemos que darlo vuelta”, expresó Mammana.
Y añadió: “Creo que no merecíamos perder, pese al hombre de menos el equipo estuvo a la altura y mereció más; pero bueno, tenemos que estar con confianza que allá vamos a darlo vuelta”.
Por último, dijo unas palabras acerca del arbitraje de Sampaio: “¿El arbitraje? No sé, ya no se puede criticar nada porque si no es peor. Hay que seguir adelante, quedan 90 minutos y vamos a ir a pelearlo allá”.
Vélez, disgustado con el arbitraje
Michael Santos, titular por la lesión de Braian Romero, declaró: “Creo que el árbitro cobró mucha faltita, muchas contras para nosotros, no entendíamos muy bien. Son partidos de Copa, friccionados, entonces donde apunte el árbitro es para donde va a cobrar, ¿no?”.
En conferencia de prensa, el entrenador Guillermo Barros Schelotto también apuntó contra las decisiones del juez: “Uno debería confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla. Me someto a eso”.
“Habíamos perdido en Bolivia… También perdimos con un gol mal anulado a Romero. Los dos partidos perdimos con el mismo árbitro... Pero es casualidad”, cerró.
Racing le ganó a Vélez por 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Racing le ganó a Vélez por 1 a 0 al término del partido que disputaron en la noche de este último martes 16/09, en el estadio José Amalfitani, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El único gol del partido fue convertido por el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, con un remate de primera en el área chica, a los siete minutos de la segunda mitad.
Además, el defensor del local Lisandro Magallán vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 43’ de la primera etapa.
Así, Racing se fue con una ventaja mínima del partido de ida, en una serie que se definirá el próximo martes (23/09), a las 19:00 horas, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.
