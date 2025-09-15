Enojo en Racing y el fútbol argentino: Diego Milito quedó expuesto por ESPN

Es decir, al Cilindro de Avellaneda, a priori solamente podrían ingresar socios de la institución.

En las últimas horas, se viralizó un video en X (ex Twitter) que es un fragmento del informe de ESPN Fútbol 1, conducido por Martín Souto y Matías Martin, en donde se ve un nene que tiene la camiseta de Atlético Tucumán.

Cuando el cronista de dicho encuentro le consulta al niño si tiene la camiseta de Racing, este contesta que no y paso siguiente muestra que debajo de la camiseta del Decano, tiene una de River.

Esto, levantó sospechas en propios y extraños sobre si este chico es socio y si evidentemente se está respetando la regla impuesta hace apenas dos meses.

No sería la primera vez que se cuestiona alguna medida de Diego Milito, que apenas lleva 9 meses de gestión.

Más sobre Racing de Gustavo Costas

Independientemente del recorte que generó algo de enojo en el mundo del fútbol argentino, Racing Club viene de vencer a San Lorenzo de Almagro y tiene partidos muy importantes en la proximidad.

Mañana martes 16 de septiembre desde las 19 horas, la Academia jugará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto.

El viernes 19 desde las 19 horas, irá al Ducó para visitar a Huracán (un partido que seguramente dispute con suplentes) y el martes 23, los de Costas buscarán el pasaje a las semis de la Libertadores.

Otro de los partidos que se le avecina al equipo Albiceleste, es el que disputará ante River por los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien aún no está resuelta la fecha, todo indica que podría ser en los primeros días de octubre.

Se vienen semanas movidas para el equipo de Avellaneda.

