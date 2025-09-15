Preso y a sus 70 años, José Alperovich será papá: Marianela Mirra está embarazada

La relación ya había generado controversia por el contexto judicial del exmandatario. En 2024, Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina y exsecretaria.

Tras permanecer más de un año detenido en el penal de Ezeiza, recientemente obtuvo la prisión domiciliaria, que cumple en un departamento de Puerto Madero, con tobillera electrónica. Allí convive con Mirra.

El estallido mediático

Los rumores sobre un posible embarazo ya habían circulado días atrás, cuando la prensa la abordó en la calle y Mirra reaccionó con enojo. “Dejen de hablar pelotudeces”, respondió furiosa a un movilero que le preguntó si estaba buscando un hijo con Alperovich.

Pese a ese episodio, la confirmación posterior de Trezeguet reavivó el debate. La revelación llega en un momento en que el exgobernador tucumano atraviesa un delicado escenario judicial y su figura sigue siendo cuestionada socialmente.

Marianela Mirra y su amor por el ex gobernado

La combinación de dos figuras tan disímiles –una mediática de reality y un exgobernador condenado– convierte el caso en un verdadero terremoto político y mediático en Tucumán y a nivel nacional.

A los 41 años, Mirra afronta la maternidad en medio de la polémica, mientras Alperovich, a sus 70, cumple condena en su casa. El embarazo, de confirmarse oficialmente, no solo marcaría un nuevo capítulo en su relación personal, sino también en el debate público sobre la responsabilidad, la condena social y la exposición mediática en torno a casos judiciales de alto impacto.

