Una noticia sorprendió al mundo político y mediático este lunes 19/09: Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano 2007, está esperando su primer hijo junto al exgobernador tucumano José Alperovich, condenado por abuso sexual y con beneficio de prisión domiciliaria.
CONDENADO POR VIOLACIÓN
Preso y a sus 70 años, José Alperovich será papá: Marianela Mirra está embarazada
José Alperovich será papá. Este lunes 15/09 se confirmó que Marianela Mirra, su amante durante muchos años, está embarazada.
El dato salió a la luz luego de que Gastón Trezeguet, excompañero de Mirra en el reality y amigo personal, confirmara públicamente que ella misma le reveló la novedad. “Es 100% real. Marianela me dijo: ‘Estoy esperando un bebé de José’”, sostuvo Trezeguet en declaraciones a distintos medios.
Además, según la periodista Laura Ubfal, el embarazo se habría producido a través de un tratamiento de inseminación artificial.
José Alperovich y Mirra: Una relación polémica
En abril de este año, Mirra había blanqueado el vínculo con Alperovich, asegurando que mantenían una relación desde hacía muchos años. En aquel momento, la tucumana fue categórica en redes sociales:
“Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy puta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”.
La relación ya había generado controversia por el contexto judicial del exmandatario. En 2024, Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina y exsecretaria.
Tras permanecer más de un año detenido en el penal de Ezeiza, recientemente obtuvo la prisión domiciliaria, que cumple en un departamento de Puerto Madero, con tobillera electrónica. Allí convive con Mirra.
El estallido mediático
Los rumores sobre un posible embarazo ya habían circulado días atrás, cuando la prensa la abordó en la calle y Mirra reaccionó con enojo. “Dejen de hablar pelotudeces”, respondió furiosa a un movilero que le preguntó si estaba buscando un hijo con Alperovich.
Pese a ese episodio, la confirmación posterior de Trezeguet reavivó el debate. La revelación llega en un momento en que el exgobernador tucumano atraviesa un delicado escenario judicial y su figura sigue siendo cuestionada socialmente.
Marianela Mirra y su amor por el ex gobernado
La combinación de dos figuras tan disímiles –una mediática de reality y un exgobernador condenado– convierte el caso en un verdadero terremoto político y mediático en Tucumán y a nivel nacional.
A los 41 años, Mirra afronta la maternidad en medio de la polémica, mientras Alperovich, a sus 70, cumple condena en su casa. El embarazo, de confirmarse oficialmente, no solo marcaría un nuevo capítulo en su relación personal, sino también en el debate público sobre la responsabilidad, la condena social y la exposición mediática en torno a casos judiciales de alto impacto.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Nueva ley para Uber, Rappi y PedidosYa: Qué impulsa La Libertad Avanza en el Congreso
Diputados prepara para una sesión caliente y buscan bajarle el pulgar a los vetos de Milei