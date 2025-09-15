El video de Charlie Kirk demuestra por qué somos adictos a mirar tragedias en redes

Y agrega un detalle inquietante: las personas, a veces, buscan volver a ver estas imágenes, no pese a que sean perturbadoras, sino precisamente porque les generan angustia.

Empatía versus exposición: Qué nos hacen estos videos

Si la violencia se mezcla con política o con identidad, como en el caso de Kirk y Zarutska, aumenta el riesgo de consecuencias impredecibles. Kirk era un activista de derecha y Zarutska, una refugiada ucraniana. En ese sentido, advierte la Dra. Sarah M. Coyne: "Espero que los que vieron esto tengan empatía por el individuo y su familia, y comprendan que la violencia no está bien".

image Cuando la violencia se mezcla con política, las reacciones del público pueden ser peligrosas. La moderación digital y alejarse de las redes son claves para proteger la salud mental.

Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Moderar el contenido es complicado, dado que las plataformas digitales bajaron la guardia, y quienes moderan videos explícitos tambien sufren las consecuencias psicológicas. Como relató un exempleado de Meta a Euronews, "Este tipo de contenido te marca de por vida". Incluso usar inteligencia artificial para filtrar estos materiales no soluciona el problema por completo, porque la decisión final sobre qué es aceptable sigue siendo humana.

Lo más simple para concluir, pero también lo más radical, sigue siendo la más efectiva: apagá el celular, salí de las redes y no consumas violencia de la vida real como entretenimiento. El asesinato de Kirk y la muerte de Zarutska muestran que el algoritmo no debería decidir lo que nuestros ojos ven ni lo que nuestra mente procesa. Mientras tanto, la exposición indiscriminada a tragedias digitales nos transforma: más ansiosos, más sensibles y, en última instancia, más vulnerables como sociedad.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

Bomba: 'Efecto Contagio' de PBA amenaza a gobernadores aliados de LLA