La derrota de Independiente ante Banfield derivó en la renuncia del entrenador del Rojo, Julio Vaccari. Los hinchas cantaron contra la dirigencia y los futbolistas por durísima crisis que atraviesa el conjunto de Avellaneda, mientras el rival de toda la vida, Racing Club, se prepara para afrontar los cuartos de final de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield.
CRISIS Y MÁS CRISIS
Tras la renuncia de Julio Vaccari, quiénes son los candidatos a dirigir Independiente
Julio Vaccari renunció como técnico del Club Atlético Independiente tras la derrota 0-1 ante Banfield. ¿Quiénes podrían reemplazarlo en el cargo?
Los Diablos Rojos está en un pésimo momento deportivo e institucional. A la grave sanción de la Conmebol, que lo descalificó de la Copa Sudamericana por el ataque violento de sus hinchas durante el partido con la Universidad de Chile, se le sumó la caída ante el Taladro derivó en la renuncia de su director técnico.
En lo inmediato, el reemplazante de Vaccari será Carlos Matheu, quien iniciará la semana de entrenamientos al mando del primer equipo, y en caso de que no se cierre el nuevo DT, será quien dirija el próximo domingo (21/9) en el duelo entre el Rojo y San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
Actualmente, Matheu es el entrenador de la Reserva del Rojo, que se encuentra en la sexta posición de su grupo en el certamen. Además, previo a esta experiencia, fue ayudante de campo en el cuerpo técnico de Walter Erviti en sus pasos por Atlanta y Belgrano de Córdoba.
Los candidatos a dirigir Independiente, tras la renuncia de Julio Vaccari
El nombre que más fuerte sonó suena es el de Gustavo Quinteros, de muy buen trabajo en Vélez Sarsfield y que estuvo a punto de ser DT de Boca tras la salida de Fernando Gago. El DT está sin empleo y se encuentra en el país luego de un negativo y fugaz paso por el Grêmio de Porto Alegre.
La dupla que hizo historia en Platense, Favio Orsi y Sergio Gómez, también suena fuerte para ocupar el banco de suplentes del Rojo. Aún así, no parecieran ser del paladar del hincha del Rojo, acostumbrado a un estilo más elegante y no tan pico y pala...
Lo cierto es que en las próximas horas la dirigencia deberá tomar una decisión. La gran incógnita es si el clásico contra San Lorenzo tendrá a un nuevo entrenador en el banco o si Carlos Matheu asumirá la responsabilidad de lograr una victoria que traiga un poco de paz.
Te puede interesar también...
Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura
Escrache e incómodo momento para Flavio Azzaro: "Tenés que tener más respeto"
Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newells y al Ogro Fabbiani
Algunos en Boca van a repudiar lo que dijo Diego Monroig de Edinson Cavani
Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica