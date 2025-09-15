Tras la renuncia de Julio Vaccari, quiénes son los candidatos a dirigir Independiente

Los candidatos a dirigir Independiente, tras la renuncia de Julio Vaccari

El nombre que más fuerte sonó suena es el de Gustavo Quinteros, de muy buen trabajo en Vélez Sarsfield y que estuvo a punto de ser DT de Boca tras la salida de Fernando Gago. El DT está sin empleo y se encuentra en el país luego de un negativo y fugaz paso por el Grêmio de Porto Alegre.

image

La dupla que hizo historia en Platense, Favio Orsi y Sergio Gómez, también suena fuerte para ocupar el banco de suplentes del Rojo. Aún así, no parecieran ser del paladar del hincha del Rojo, acostumbrado a un estilo más elegante y no tan pico y pala...

image

Lo cierto es que en las próximas horas la dirigencia deberá tomar una decisión. La gran incógnita es si el clásico contra San Lorenzo tendrá a un nuevo entrenador en el banco o si Carlos Matheu asumirá la responsabilidad de lograr una victoria que traiga un poco de paz.

Te puede interesar también...

Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura

Escrache e incómodo momento para Flavio Azzaro: "Tenés que tener más respeto"

Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newells y al Ogro Fabbiani

Algunos en Boca van a repudiar lo que dijo Diego Monroig de Edinson Cavani

Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica