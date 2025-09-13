Néstor Grindetti, un especialista en fracasos en Independiente de Avellaneda

En Copa Argentina, en 2024 no logró superar los cuartos de final ante Vélez Sarfield pero en 2025 no pasó de octavos (lo eliminó Belgrano de Córdoba).

En el Torneo Apertura finalizó 3ro. en su grupo, con 29 unidades, y jugó semifinales.

La jornada

Bianca Pirone en Infierno Rojo:

"El partido entre Independiente y Banfield no fue uno más. Desde antes de que la pelota comenzara a rodar, se sentía en el ambiente la tensión y el descontento de una hinchada que llegó al estadio con el ánimo caldeado. La polémica decisión de la Conmebol, la clausura del estadio y el mal momento deportivo del equipo crearon el caldo de cultivo para una jornada explosiva.

Desde el primer momento, la gente expresó su bronca con cánticos e insultos. La directiva del club, encabezada por Néstor Grindetti, fue el blanco principal, junto a figuras del fútbol sudamericano como Alejandro Domínguez, de la Conmebol; y Claudio Tapia, de la AFA. Nadie se salvó de los reproches que bajaron desde las tribunas. (...)".

Embed La bronca y el reclamo del hincha de #Independiente: “¿Por qué no entraron con los chilenos?”.

La eliminación de la Copa Sudamericana fue un golpe deportivo y anímico. Derrota ante Banfield, fin de ciclo de Vaccari y un presente inimaginable tras un muy buen primer semestre. pic.twitter.com/SXVunoKT7G — Ricardo Fioravanti (@RFioravanti) September 13, 2025

Pregunta inevitable de Golazo24: ¿Alguna autocrítica de los 'niños cantores de Avellaneda' acerca de las consecuencias de sus decisiones?

Soy del Rojo:

"(...) hay que advertir que hay un club extranjero que está tomando medidas porque no le cumplimos con un acuerdo. Para ser más precisos hay que advertir que el Red Bull Bragantino recurrió a FIFA porque no abonamos la primera cuota del traspaso de Kevin Lomónaco. Esa suma es de US$ 350.000, pero lo que decidió hacer el único club que tiene 7 Copas Libertadores fue pedirle a PUMAS de la UNAM que envíe el dinero del pase de Álvaro Angulo directamente a la cuenta de los brasileños. De esa forma nos aseguraríamos finiquitar este asunto que hay que resolver antes de que se vuelva un problema mayor. Haberlo retenido en el libro de pases que pasó es una noticia más que positiva, pero nadie puede garantizar que continúe luciendo nuestra camiseta en 2026. (...)".

Embed La dirigencia de Independiente puso seguridad privada y no dejó salir a sus socios por dónde siempre sale. No quisieron dejar al hincha expresarse. Y estoy acá, son todos hinchas comunes. No hay cosas raras. Tengan un poquito de respeto por el hincha que paga la cuota, caraduras. pic.twitter.com/ZA8LKnRBMh — Santi (@santiagomattano) September 13, 2025

Luca Fogonazo en Orgullo Rojo:

"(...) Mientras algunos dirigentes empujan por Orsi - Gómez, otro apellido fuerte aparece en la mesa de Avellaneda: Gustavo Quinteros. El ex técnico de Vélez y de la selección de Bolivia fue, de hecho, el primer apuntado por Unidad Independiente cuando ganó las elecciones, pero en ese momento no pudo salir de Colo Colo.

Después, Quinteros armó un Vélez competitivo que terminó consagrándose en el plano local. En este 2025 se fue a Gremio de Brasil, aunque la experiencia duró poco: apenas 4 meses. Hoy está libre y es el preferido del presidente Néstor Grindetti y de buena parte de la Comisión Directiva, que no terminan de convencerse con la alternativa de la dupla de Platense.

Con experiencia internacional y una carrera marcada por equipos grandes y selecciones, Quinteros aparece como la carta fuerte de Independiente para salir del pozo. La incógnita es si el club tiene la espalda económica y política para ir a buscarlo ahora mismo."

Embed MILITO O QUINTEROS, BASTA DE INVENTOS.#Independiente pic.twitter.com/YXrtymJEHa — Un par son dos (@MiSangreEsRoja) September 13, 2025

"Los mismos de siempre"

Agustín Piñan -'De la Cuna al Infierno'- escribió en Noticias Argentinas:

"(...) Vaccari y estos jugadores serán una anécdota en la historia de este club. Por ello, el foco debe estar puesto en la raíz del problema de esta institución.

“Un país distinto es imposible con los mismos de siempre” expresó el Presidente de la Nación, Javier Milei, en campaña para las elecciones que terminó ganando en noviembre de 2023.

(...) Aquellos “de siempre” que intentan que el foco de las críticas apunte a “los que estaban antes” o al principal opositor de la dirigencia, en este caso, Luciano Nakis.

Desde este septiembre hasta diciembre de 2026, Independiente tiene que apuntar a superar con creces el año y hacer una transición medianamente viable para que asuma la próxima dirigencia ya que ésta -y el Grupo Champagne en su totalidad- selló su acta de defunción con el fallo en contra de la Conmebol por los incidentes ante la Universidad de Chile.

Como todo en la vida, es cíclico y la tormenta que azota a Independiente desde hace 25 años culminará tarde o temprano pero a lo que demande el universo hay que acompañarlo con decisiones sabias y estudiadas.

Por ello, el socio de Independiente deberá tomar con seriedad las elecciones venideras y no votar con enojo o en blanco por creer que está situación no tiene solución. (...) El voto bronca ya le hizo mucho daño a Independiente, tiene que nacer el voto consciente y con convicción."

