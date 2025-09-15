Marco Rubio en Israel y Netanyahu engalana a Trump, pero hay amnesia moral

El líder de Likud, además, ha dicho que quienes critican a Israel por el reciente ataque a la capital qatarí poseen una “enorme hipocresía”, palabras que resuenan luego de que el mismísimo Donald Trump lamentara que dicho asalto aconteciera en una de las naciones árabes socias de Washington.

En ese sentido, como para acallar las críticas internacionales tras las denuncias por infringir el Derecho Internacional Penal al atacar otro estado, el de Qatar, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, Netanyahu ha señalado que se amparó en la resolución de la ONU aprobada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, que dice que ningún país puede albergar “terroristas”.

“No se tiene tal soberanía cuando se les ha dado una base a los terroristas”, ha remarcado, al mismo tiempo que ha aseverado que con ello envió un mensaje contundente a Hamás: “Pueden esconderse, pueden huir, pero los atraparemos”, ha afirmado.

Marco Rubio demuestra que Washington no está del todo horrorizado con Israel

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras rezar este domingo con Netanyahu en el Muro de los Lamentos, en el marco de su segunda visita oficial a Israel tras el estallido de la guerra en Gaza, ha prometido que la Casa Blanca mantendrá la "máxima presión" sobre Irán, a quien considera el patrocinador del terrorismo en el Golfo (como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás), para impedir que fabrique un arma nuclear.

Del mismo modo, ha declarado que “cada rehén debe estar en casa inmediatamente, y Hamás debe ser eliminado como grupo armado”.

"El presidente continúa con una campaña de máxima presión", ha expuesto también ante los periodistas, refiriéndose a Trump, a la vez que ha añadido que "se seguirá ejerciendo la máxima presión económica sobre Irán hasta que cambie de rumbo".

A su vez, ha agregado que el régimen iraní "representa un riesgo inaceptable, no solo para Israel, ni solo para Estados Unidos, sino para el mundo".

Sin embargo, el régimen deIrán continúa desafiando a la Casa Blanca al no claudicar con su programa nuclear tras los ataques perpetrados durante doce días ininterrumpidos por parte de Estados Unidos —en el marco de la operación Martillo de Medianoche, dirigida contra las tres plantas de uranio de Fordo, Isfahan y Natanz—, e Israel —a través de la operación León Ascendente, que alcanzó alrededor de 73 instalaciones nucleares y cuarteles militares del país persa—, los cuales resultaron en el asesinato de altos mandos militares, científicos y civiles.

A pesar de tal ofensiva, un asesor del líder supremo iraní Alí Jamenei, ha asegurado que los bombardeos no han logrado desbaratar el programa nuclear iraní, que el país aún tiene sus reservas de uranio enriquecido —al borde de los fines militares— y que "el juego no ha terminado".

Mientras tanto, tras el ataque israelí a Doha de la semana pasada, la diplomacia mundial aún continúa resquebrajándose entre aquellas naciones que condenan los excesos de Israel detrás de su ajusticiamiento al terrorismo (y repudian los ataques a Qatar, Líbano, Siria y Yemen) y entre aquellos que le juran lealtad a Tel Aviv, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, un día antes de que llegara Marco Rubio a Tel Aviv, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, pisó Doha para una cumbre árabe-islámica de emergencia convocada tras el ataque israelí contra el buró político de Hamás en la capital qatarí, un hecho denunciado por Riad como un “acto agresivo”.

Pero no sólo Riad, Doha y los estados árabes han repudiado los excesos de Israel, también Occidente y la diplomacia internacional han manifestado su descontento con el asedio israelí en Gaza y los ataques a otras naciones en votación de la Asamblea General de la ONU que reactivó la solución de dos Estados, desafiando abiertamente la oposición israelí.

Es que varias naciones del mundo temen que Tel Aviv, en un futuro cercano y bajo el pretexto de una guerra contra las células del terrorismo, invada sus jurisdicciones, más aún después de ver los ataques puntuales en Yemen, en el sur del Líbano y en Siria, donde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que neutralizaron combatientes yihadistas, a pesar de que los medios de esos países afirman que también mataron a civiles inocentes.

Trump respalda a Netanyahu, pese a que la propia comunidad judía advierte de los excesos

Cientos de ex oficiales de Israel firmaron una carta en la que exigen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que presione al gobierno de Israel para que detenga la ofensiva en la Franja de Gaza, la cual inició hace 22 meses cuando Hamás atentó en jurisdicción israelí.

"Tu credibilidad ante la mayoría de los israelíes eleva tu habilidad para influir en el primer ministro Netanyahu y su Gobierno en la dirección correcta", aseguran los oficiales en la misiva, que comienza con el llamado "¡Termina la guerra!".

La misiva incluye las firmas del que fuera jefe del Estado Mayor Matan Vilnai; el exlíder del Shin Bet Ami Ayalon; el exlíder del Mosad Tamir Pardo; el que fuera comisario de la Policía Assaf Hefetz; y el exvicedirector del Ministerio de Exteriores Jeremy Issacharoff.

Protestas en Tel Aviv por la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. (2.08.2025)

En dicha carta, los ex altos mandos militares de Israel afirman que la dirección correcta para lograr la paz regional y que los 20/50 rehenes regresen a sus hogares, es poner fin a la ofensiva en Gaza y, a la vez, forjar una coalición regional e internacional que ayude a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas de Cisjordania debido a la ocupación israelí.

Debemos ofrecer a los gazatíes y todos los palestinos una alternativa a Hamás y su perversa ideología Debemos ofrecer a los gazatíes y todos los palestinos una alternativa a Hamás y su perversa ideología

"El Ejército logró hace tiempo los dos objetivos que se podían alcanzar por la fuerza: desmantelar las formaciones militares y de gobierno de Hamás. El tercero y más importante sólo puede lograrse con un acuerdo: traer a todos los rehenes a casa", alegaron.

Perseguir a los altos cargos que quedan de Hamás se puede hacer después. Nuestros rehenes no pueden esperar

Por su parte, organizaciones humanitarias y agencias de noticias están advirtiendo desde hace algún tiempo sobre la “hambruna masiva" en Gaza, que afecta a la población palestina, al personal médico y a los periodistas, quienes son también las víctimas del martirio a cielo abierto, mientras los terroristas de Hamás se esconden en sus túneles y el primer ministro israelí puede cenar en una casa que no está en ruinas.

Las agencias de noticias AFP, Reuters y AP, así como la cadena de televisión británica BBC, han reclamado al gobierno de Israel que permitan "la entrada y salida" de periodistas de la Franja de Gaza, quiénes están en riesgo de vida por la desnutrición, en medio de la ofensiva israelí y el bloqueo humanitario

Del mismo modo, expertos de la ONU expresaron su preocupación por los delitos de lesa humanidad en Gaza y Cisjordania ante relatos “creíbles de atroces violaciones de derechos humanos” contra mujeres y niñas palestinas.

Las acusaciones contra Israel incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos degradantes, violaciones y violencia sexual, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que al mismo tiempo ha denunciado lo mismo de parte de Hamás.

Estos presuntos actos constituyen “graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y equivalen a delitos graves según el derecho penal internacional que podrían ser procesado bajo el Estatuto de Roma”.

Sobre los supuestos crímenes de guerra que Israel estaría cometiendo contra la población palestina, distintos eurodiputados, varios gobiernos del mundo, organizaciones de derechos humanos, agencias de noticias y la Corte Penal Internacional (La Haya) han denunciado lo siguiente:

Ataques intencionales contra civiles en Gaza , incluidos bombardeos a campos de refugiados y hospitales.

, incluidos bombardeos a campos de refugiados y hospitales. Uso de bombas de fósforo blanco por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tanto en Gaza como en el sur del Líbano, lo cual está prohibido por convenciones internacionales.

por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tanto en Gaza como en el sur del Líbano, lo cual está prohibido por convenciones internacionales. El diario israelí Haaretz reveló que las FDI estarían utilizando a palestinos como escudos humanos , obligándolos a ingresar en túneles de Gaza para detectar posibles trampas explosivas.

reveló que , obligándolos a ingresar en túneles de Gaza para detectar posibles trampas explosivas. El Pentágono acusó abiertamente al gobierno de Benjamin Netanyahu de violar convenios internacionales , en particular por el ataque al consulado iraní en Damasco, lo que constituiría una infracción del Derecho Internacional Penal.

, en particular por el ataque al consulado iraní en Damasco, lo que constituiría una infracción del Derecho Internacional Penal. Provocación deliberada de hambruna en la población civil, mediante el bloqueo de ayuda humanitaria y suministros básicos hacia Gaza.

Asimismo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra 3 líderes de Hamás, por los siguientes crímenes de lesa humanidad cometidos desde, al menos, el 07/10/2023:

El hambre de civiles como método de guerra como crimen de guerra

Causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves al cuerpo o a la salud.

Homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra

Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra.

Exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por hambre, como crimen de lesa humanidad

La persecución como crimen de lesa humanidad

Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.

Frente a los excesos de Israel en nombre de su lucha contra el terrorismo, Francia, Reino Unido, Canadá y otros 21 países también elaboraron una declaración conjunta mediante la cual le exigen a Tel Aviv un “alto al fuego ahora” y denuncian el trato inhumano a los palestinos.

Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles.. la guerra debe terminar AHORA... Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles.. la guerra debe terminar AHORA...

