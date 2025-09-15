Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura

El Bicho, además, está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, junto a Barracas Central, Deportivo Riestra, Huracán, San Lorenzo y Tigre.

Combo letal: Arasa, Toviggino y Tapia bajaron a Argentinos Juniors (festejan Barracas y Riestra)

Como bien se indicó previamente, el Instituto de Oldrá derrotó 2x0 al Argentinos Juniors de Nicolás Diez en Alta Córdoba. Los goles llegaron con dos penales más que polémicos: el primero fue convertido por Alex Luna, a los 45', mientras que el tanto definitorio lo marcó Gastón Lodico, también desde los 12 pasos, en tiempo de descuento (91').

Desde un córner, el árbitro Nazareno Arasa vio agarrón de Sebastián Prieto a Nicolás Cordero, quienes se estaban forcejeando desde antes que se ejecutara el tiro de esquina. Si bien es cierto que ambos se estaban agarrando y en esos casos el reglamento indica que se debe cobrar la falta más grave (es decir, la del equipo que está defendiendo), a primera vista el agarrón del defensor no pareció suficiente como para pitar la pena máxima.

image En un deporte de contacto, no es serio cobrar un penal así. Argentinos Juniors fue muy perjudicado ante Instituto de Córdoba.

Pero eso no sería todo, porque sobre el final del encuentro, Arasa volvió a cobrar penal por un un supuesto agarrón: Diego Klimowicz fue a disputar una pelota con Francisco Álvarez. Ambos se forcejearon, pero el delantero cayó dentro del área y el juez sancionó el cobro.

Ahora bien, en esta jugada no se observa un agarrón del jugador de Argentinos. Más bien, el que tomó de la camiseta es el futbolista de Instituto, por lo que era falta en ataque y no en defensa.

Para colmo, Álvarez se fue expulsado por doble amarilla, por lo que todo el Bicho explotó contra el juez, que también terminó echando a Nico Diez.

Por comentarios sobre los dos penales que cobró para Instituto en el partido ante Argentinos Juniors pic.twitter.com/nrKOGSppEe https://t.co/KtpPdTRzq1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 14, 2025

La caída del equipo de La Paternal en Alta Córdoba fue festejada en Barracas Central y en Deportivo Riestra, rivales directos del Bicho en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana 2026.

Los de Nicolás Diez quedaron cuartos con 41 puntos, misma cantidad que el Guapo, que igualó 0-0 esta fecha ante Godoy Cruz (le cuesta muchísimo ganar y no puede despegar de la zona de descenso). El Malevo, por su parte, despachó 2 a 0 a Central Córdoba en el inicio de la fecha y se ubica sexto, con 40 unidades.

El tweet de Pablo Toviggino luego de la polémica victoria de Instituto sobre Argentinos Juniors

Fiel a su estilo, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia, realizó un posteo -que luego eliminó- en su cuenta de X, instantes posteriores a la victoria de La Gloria sobre El Bicho.

En esta ocasión, no envió un mensaje directo pero si le dedicó, irónicamente, un posteo a la gente de Instituto que cayó muy mal en el resto: "Al Pueblo de Instituto de Córdoba, para Martín que es fanático, para la banda de Juan que interpreta magistralmente 'La Vida es Un Carnaval'. Que siga sonando en todos y cada uno de los Estadios del Fútbol Argentino. En Fin…". El texto fue acompañado de un video de la hinchada de la Gloria.

image

