Este domingo 14 de septiembre se completó la 8º fecha del Torneo Clausura 2025 con cinco partidos. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención pese a su horario de inicio (15hs) fue el Instituto de Córdoba 2-0 Argentinos Juniors: Nazareno Arasa le regaló dos penales alevosos a la Gloria...
FESTEJAN BARRACAS Y RIESTRA
Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura
Argentinos Juniors cayó 0-2 ante Instituto de Córdoba como visitante por la octava fecha del Torneo Clausura con dos penales que no debieron ser cobrados.
Los tres puntos le permitieron al conjunto de Daniel Oldrá escaparle un poco a los últimos puestos de la Tabla Anual y ubicarse en el puesto 22 con 27 unidades. Si bien quedan 24 puntos en juego, todo indica que Instituto se quedará, como mínimo, un año más en Primera División.
Hoy por hoy, están descendiendo los dos equipos que llegaron en la temporada 2024: San Martín de San Juan (por Claificación General) y Aldosivi (por tabla de promedios).
Por otro lado, quien sufrió la derrota fue Argentinos Juniors, que venía de clasificar a semifinales de Copa Argentina el pasado lunes 8/9 tras vencer 1-0 a Lanús en el Cilindro de Avellaneda.
El Bicho, además, está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, junto a Barracas Central, Deportivo Riestra, Huracán, San Lorenzo y Tigre.
Combo letal: Arasa, Toviggino y Tapia bajaron a Argentinos Juniors (festejan Barracas y Riestra)
Como bien se indicó previamente, el Instituto de Oldrá derrotó 2x0 al Argentinos Juniors de Nicolás Diez en Alta Córdoba. Los goles llegaron con dos penales más que polémicos: el primero fue convertido por Alex Luna, a los 45', mientras que el tanto definitorio lo marcó Gastón Lodico, también desde los 12 pasos, en tiempo de descuento (91').
Desde un córner, el árbitro Nazareno Arasa vio agarrón de Sebastián Prieto a Nicolás Cordero, quienes se estaban forcejeando desde antes que se ejecutara el tiro de esquina. Si bien es cierto que ambos se estaban agarrando y en esos casos el reglamento indica que se debe cobrar la falta más grave (es decir, la del equipo que está defendiendo), a primera vista el agarrón del defensor no pareció suficiente como para pitar la pena máxima.
Pero eso no sería todo, porque sobre el final del encuentro, Arasa volvió a cobrar penal por un un supuesto agarrón: Diego Klimowicz fue a disputar una pelota con Francisco Álvarez. Ambos se forcejearon, pero el delantero cayó dentro del área y el juez sancionó el cobro.
Ahora bien, en esta jugada no se observa un agarrón del jugador de Argentinos. Más bien, el que tomó de la camiseta es el futbolista de Instituto, por lo que era falta en ataque y no en defensa.
Para colmo, Álvarez se fue expulsado por doble amarilla, por lo que todo el Bicho explotó contra el juez, que también terminó echando a Nico Diez.
La caída del equipo de La Paternal en Alta Córdoba fue festejada en Barracas Central y en Deportivo Riestra, rivales directos del Bicho en la lucha por ingresar a la Copa Sudamericana 2026.
Los de Nicolás Diez quedaron cuartos con 41 puntos, misma cantidad que el Guapo, que igualó 0-0 esta fecha ante Godoy Cruz (le cuesta muchísimo ganar y no puede despegar de la zona de descenso). El Malevo, por su parte, despachó 2 a 0 a Central Córdoba en el inicio de la fecha y se ubica sexto, con 40 unidades.
El tweet de Pablo Toviggino luego de la polémica victoria de Instituto sobre Argentinos Juniors
Fiel a su estilo, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia, realizó un posteo -que luego eliminó- en su cuenta de X, instantes posteriores a la victoria de La Gloria sobre El Bicho.
En esta ocasión, no envió un mensaje directo pero si le dedicó, irónicamente, un posteo a la gente de Instituto que cayó muy mal en el resto: "Al Pueblo de Instituto de Córdoba, para Martín que es fanático, para la banda de Juan que interpreta magistralmente 'La Vida es Un Carnaval'. Que siga sonando en todos y cada uno de los Estadios del Fútbol Argentino. En Fin…". El texto fue acompañado de un video de la hinchada de la Gloria.
Más de Golazo24
Mundial Sub 20: la gentileza de AFA choca con la voracidad de los gigantes de Europa
Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica
Polémica en River: Qué pasa con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre