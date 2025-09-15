Escrache e incómodo momento para Flavio Azzaro: "Tenés que tener más respeto"

Mientras Cofano y Carducci realizaban un móvil desde las inmediaciones del Gigante de Arroyito, el fanático incomodó a ambos periodistas y generó extrañeza en los estudios de AZZ, donde se encontraba Jero Torres Sanytoro, que relató el partido, junto a Flavio Azzaro, que estuvo en los comentarios, Alan Fallabrino y Mati Pasos.

"Con Azzaro no. Flavio, tenés que tener más respeto con el hincha de Central", sostuvo el hincha, mirando a cámara. De fondo se escuchaban insultos contra el reportero.

Vos no podés decir que Central es un equipo chico. Ahora por un poquito más de rating no podés hablar cosas que no son, y te lo digo respetuosamente. Si sos tan capo, tan amigo de La Guardia Imperial (la barra de Racing)... suerte, que te vaya bien pero no seas mentiroso ni vigilante Vos no podés decir que Central es un equipo chico. Ahora por un poquito más de rating no podés hablar cosas que no son, y te lo digo respetuosamente. Si sos tan capo, tan amigo de La Guardia Imperial (la barra de Racing)... suerte, que te vaya bien pero no seas mentiroso ni vigilante

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlmironFak92949/status/1967322929139720316&partner=&hide_thread=false QUE CARITA PUSISTE AZZARITO. ¿TE MEASTE ENCIMA? pic.twitter.com/gW64q1w9SF — •Kawa• (@AlmironFak92949) September 14, 2025

Azzaro no se quedó callado y la siguió, aunque con el seguidor de Central ya fuera de plano. "Parte de una mentira el señor porque yo no fui a Rosario ese día, pero lo entiendo, está bien. Estuvo bien pero miente".

