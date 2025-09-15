Rosario Central y Boca Juniors igualaron 1-1 este domingo 14 de septiembre por la octava fecha del Clausura. Lo empezó ganando el Xeneize gracias al gol de Rodrigo Battaglia, mientras que Ángel Di María con un córner olímpico estampó cifras definitivas. En la previa del encuentro, un hincha del Canalla increpó a Flavio Azzaro.
EN CENTRAL-BOCA
Escrache e incómodo momento para Flavio Azzaro: "Tenés que tener más respeto"
El periodista deportivo, Flavio Azzaro, fue increpado por un hincha de Rosario Central durante un móvil en la previa del partido entre el Canalla y Boca.
El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo fue superior al de Ariel Holan pero, aún así, no pudo traducirlo en el resultado. La visita tuvo más y mejores chances que el dueño de casa, que se fue de más a menos en el desarrollo del partido.
El empate no le sienta mal a ninguno, ya que ambos quedaron en los primeros puestos de la Tabla Anual que decide la clasificación a copas internacionales. De momento lidera River en la clasificación general, con 49 puntos. Lo siguen Boca y Central con 46 unidades, pero el cuadro rosarino adeuda 45 minutos por el suspendido duelo ante Sarmiento de Junín. El match se reanudaría el fin de semana del 26 de octubre, que no habrá fútbol por las elecciones legislativas.
Escrache a Flavio Azzaro en Rosario Central 1-1 Boca
En la antesala del encuentro entre el Canalla y el Xeneize, un hincha de La Academia, visiblemente molesto, se acercó a Lucho Cofano -periodista que cubre Boca en AZZ, canal propiedad de Flavio Azzaro- y a Juani Carducci, comunicador especializado en la actualidad de Rosario Central.
Mientras Cofano y Carducci realizaban un móvil desde las inmediaciones del Gigante de Arroyito, el fanático incomodó a ambos periodistas y generó extrañeza en los estudios de AZZ, donde se encontraba Jero Torres Sanytoro, que relató el partido, junto a Flavio Azzaro, que estuvo en los comentarios, Alan Fallabrino y Mati Pasos.
"Con Azzaro no. Flavio, tenés que tener más respeto con el hincha de Central", sostuvo el hincha, mirando a cámara. De fondo se escuchaban insultos contra el reportero.
Azzaro no se quedó callado y la siguió, aunque con el seguidor de Central ya fuera de plano. "Parte de una mentira el señor porque yo no fui a Rosario ese día, pero lo entiendo, está bien. Estuvo bien pero miente".
Seguí leyendo en Golazo24
Mundial Sub 20: la gentileza de AFA choca con la voracidad de los gigantes de Europa
Toviggino y Tapia durmieron a Argentinos Juniors con Nazareno Arasa como figura
Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newells y al Ogro Fabbiani
Lo que pasó con Gastón Edul y TyC Sports está en el centro de la polémica
Polémica en River: Qué pasa con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre