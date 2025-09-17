Malestar en Boca: furia por cómo se entrena el plantel

Revuelo con el plantel de Boca por los entrenamientos

Este martes (16/9), el perfil oficial del Club Atlético Boca Juniors en redes sociales publicó un video en el que se muestra al plantel realizando ejercicios en el gimnasio del predio. Se hizo foco en Leandro Paredes, Miguel Ángel Merentiel, Alan Velasco, Nicolás Figal, Milton Giménez, Malcom Braida, Lucas Blondel, Juan Barinaga y Tomás Belmonte.

El equipo de comunicación xeneize amplió la cantidad de futbolistas que aparecen en fotografías y videos, ya que las tres victorias al hilo (Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield y Aldosivi) y el empate (Rosario Central) trajeron bastante tranquilidad puertas adentro. Esto no sucedía hace unos pocos meses atrás, cuando el CM (Community Manager) se reducía a mostrar a muy pocos jugadores en las publicaciones para evitar el hate.

No obstante, a raíz del video en cuestión (que se viralizó muy velozmente), volvieron los cuestionamientos para con el plantel azul y oro.

Y es que muchos cybernautas criticaron la técnica y los pesos con los que se entrenan los futbolista de Boca Juniors en el audiovisual posteado por la cuenta oficial.

"Hermosas elevaciones laterales de Giménez", comentó uno; "Hijo de puta el pf (preparador físico), ni uno solo hizo bien los movimientos", expresó otro; "Ya entendí porque a Velasco lo soplan y se cae", se lee también.

Incluso Ramiro Marra, ex integrante de La Libertad Avanza, manifestó su preocupación. "Cuiden a los jugadores, el nivel de las técnicas es muy bajo. Pongan profesionales a acompañarlos", escribió en su cuenta de X.

El empresario y youtuber financiero está abocado a la política y a la actualidad de Boca desde su expulsión de LLA.

