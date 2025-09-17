Boca Juniors se entrena pensando en el duelo del próximo domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba. El Xeneize recibirá al Ferroviario en La Bombonera desde las 21:15 horas y buscará seguir prendido en lo más alto de la Tabla Anual y en el Torneo Clausura. Hay bronca por un video que muestra cómo se entrena el plantel profesional.
NO APTO PARA GYMBROS
Malestar en Boca: furia por cómo se entrena el plantel
El perfil oficial de Boca Juniors publicó en redes sociales un video que provocó mucho enojo entre los hinchas, en relación a la forma de entrenar del plantel.
Con un Miguel Ángel Russo que ya dejó atrás su internación que lo privó de estar presente en varias prácticas, el cuadro de La Ribera se sigue preparando para su próximo compromiso, luego del empate 1-1 ante Central en Rosario.
Se percibe una mejoría de atrás para adelante en Boca. La defensa sale casi de memoria: Barinaga, Di Lollo, Costa o Pellegrino y Blanco. Muy desde atrás corren Advíncula, Blondel en el lateral derecho; Figal y Lema en la zaga central; y Fabra en la punta izquierda.
Además, al afrontar una sola competencia, que es el torneo local, el CABJ no tiene la necesidad de preservar el físico de sus jugadores y rotarlos de un partido a otro.
Revuelo con el plantel de Boca por los entrenamientos
Este martes (16/9), el perfil oficial del Club Atlético Boca Juniors en redes sociales publicó un video en el que se muestra al plantel realizando ejercicios en el gimnasio del predio. Se hizo foco en Leandro Paredes, Miguel Ángel Merentiel, Alan Velasco, Nicolás Figal, Milton Giménez, Malcom Braida, Lucas Blondel, Juan Barinaga y Tomás Belmonte.
El equipo de comunicación xeneize amplió la cantidad de futbolistas que aparecen en fotografías y videos, ya que las tres victorias al hilo (Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield y Aldosivi) y el empate (Rosario Central) trajeron bastante tranquilidad puertas adentro. Esto no sucedía hace unos pocos meses atrás, cuando el CM (Community Manager) se reducía a mostrar a muy pocos jugadores en las publicaciones para evitar el hate.
No obstante, a raíz del video en cuestión (que se viralizó muy velozmente), volvieron los cuestionamientos para con el plantel azul y oro.
Y es que muchos cybernautas criticaron la técnica y los pesos con los que se entrenan los futbolista de Boca Juniors en el audiovisual posteado por la cuenta oficial.
"Hermosas elevaciones laterales de Giménez", comentó uno; "Hijo de puta el pf (preparador físico), ni uno solo hizo bien los movimientos", expresó otro; "Ya entendí porque a Velasco lo soplan y se cae", se lee también.
Incluso Ramiro Marra, ex integrante de La Libertad Avanza, manifestó su preocupación. "Cuiden a los jugadores, el nivel de las técnicas es muy bajo. Pongan profesionales a acompañarlos", escribió en su cuenta de X.
El empresario y youtuber financiero está abocado a la política y a la actualidad de Boca desde su expulsión de LLA.
