Luis Caputo en 'offside': Emiliano Yacobitti mostró su recibo de sueldo

Cabe destacar que los ministros cobran por mes $3.584.006, según publicó Clarín en mayo pasado, tras realizar un pedido de información pública que fue respondido por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Yaco_Emiliano/status/1968170121819795896&partner=&hide_thread=false @luisCaputoAR lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo.

Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada.



Continuará. https://t.co/phUCFgEnXi pic.twitter.com/lGdUSgLUQH — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) September 17, 2025

Otras respuestas de Luis Caputo anoche en X, donde estuvo muy activo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968137193282736443&partner=&hide_thread=false Es exactamente al revés Lilita.

Sólamente en el 2023, los jubilados perdieron el 30 por ciento de su poder adquisitivo, al mismo tiempo que los bancos tuvieron el mejor año de su historia producto de los intereses que el Banco Central les pagaba por las leliqs, que se originaban… https://t.co/MwGbNrvuQa — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968117687072199058&partner=&hide_thread=false Solo una aclaración: Axel no es progre, es comunista. Y hay que reconocerle la honestidad, porque no lo oculta. https://t.co/giB5GQDdHF — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968157217451823576&partner=&hide_thread=false Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está… https://t.co/KGaWhtznKE — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968120734905143484&partner=&hide_thread=false En la banda superior Jorge, el BCRA no va a dejar que supere ese precio. Saludos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968141748992917792&partner=&hide_thread=false Hola Daniel,

el Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda.

El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3 mil millones algo por debajo de 1200.

Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

