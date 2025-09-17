urgente24
Luis Caputo en 'offside': Emiliano Yacobitti mostró su recibo de sueldo

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, desmintió a Luis Caputo, que dijo que "gana 6 veces más que yo". Mostró su recibo de sueldo y dejó a Toto en offside.

17 de septiembre de 2025 - 12:48
Emiliano Yacobitti mostró su recibo de sueldo para desmentir a Luis Caputo.

Foto: captura de video.

El ministro de Economía compartió un mensaje de un usuario que tildaba de "hijo de mil puta" a Yacobitti. "Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros...", sumó Luis Caputo en su posteo en X.

Rápidamente, el vicerrector de la UBA lo dejó en offside al mostrar su recibo de sueldo. "Lo que dice es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo", señaló.

Y apuntó: "Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada".

Emiliano Yacobitti compartió dos imágenes de sus recibos de sueldo de agosto 2025: uno como vicerrector, cargo por el que cobró $1.817.751,34 netos, y otro por su rol como docente en la Facultad de Ciencias Económicas, por lo cual cobró $461.090,95 en mano.

Cabe destacar que los ministros cobran por mes $3.584.006, según publicó Clarín en mayo pasado, tras realizar un pedido de información pública que fue respondido por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Yaco_Emiliano/status/1968170121819795896&partner=&hide_thread=false

Otras respuestas de Luis Caputo anoche en X, donde estuvo muy activo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968137193282736443&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968117687072199058&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968157217451823576&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968120734905143484&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1968141748992917792&partner=&hide_thread=false

