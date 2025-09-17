La miniserie que tiene a todos pendientes con su triángulo amoroso

Si bien el triángulo amoroso no es nuevo, funciona porque genera conflicto, obliga a tomar decisiones que cambian destinos y despierta emociones intensas. Ya sea en la mitología griega, en "Cumbres Borrascosas" o en "Ana Karenina", las historias con dilemas románticos engancharon a todos siempre.

Pero esta miniserie lo hace de manera moderna muy difícil de pasar por alto: aparte de lidiar con sus sentimientos, los personajes también lo hacen con la cultura de los internautas en redes sociales, con debates en TikTok y tensiones entre #TeamConrad y #TeamJeremiah.

Por qué esta miniserie atrapó a todos en Prime Video

La tercera temporada no sorprende únicamente por la trama, sino por cómo conecta con el público y la crítica. Según Decider, "Sigue haciendo que el triángulo amoroso entre amigos de la infancia sea convincente a medida que la serie entra en la universidad y la edad adulta". AV Club opinó que la segunda temporada "es tan buena que hace que la (ya muy sólida) primera temporada parezca un preámbulo que tuvimos que ver para llegar a lo que la serie debía ser". The Wrap destacó: "Cuando se permite ser un drama adolescente tranquilo, serio pero sin pretensiones, es uno de los mejores ejemplos de su género".

image La serie recibió elogios de críticos por lo convincente de su triángulo amoroso y su drama maduro. A pesar de tener críticas mixtas, domina Prime Video y genera debates en redes sociales.

A pesar de su puntaje de 56% de audiencia en Rotten Tomatoes, la serie volvió a liderar las listas de Prime Video a principios de septiembre, superando momentáneamente a The Terminal List: Dark Wolf.

Jackie Chung, quien interpreta a la madre de Belly, Laurel, anticipó un cierre cargado de emociones: "Están en más de la montaña rusa que ya han recorrido con los primeros cuatro episodios, y espero que disfruten viéndolo. Jenny [Han, creadora] conoce a sus fans, y creo que muchas de las cosas que esperan estarán ahí, junto con sorpresas".

El final va a definir el destino romántico de Belly, pero también consolida a El verano en que me enamoré como un fenómeno cultural de Prime Video, capaz de unir a adolescentes y adultos, debates literarios y la cultura de memes en un verano que quedará marcado en la memoria del streaming.

