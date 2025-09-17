En diálogo con DSports, Fernando Gayoso habló de su batalla personal y dejó una angustiante declaración: "Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo". Ferchu, como le apodan, atraviesa la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA.
La desgarradora revelación de Fernando Gayoso: "Me cuesta caminar"
El ex entrenador de arqueros de Boca Juniors, Fernando Gayoso, reveló escalofriantes detalles de su estado de salud mientras lucha contra la ELA.
La ELA es una enfermedad silenciosa que ataca sin piedad el sistema nervioso que afecta directamente a las neuronas motoras. Con el paso del tiempo y el avance de la afección, la persona comienza a notar cambios en el cuerpo, tales como que una mano que ya no responde de la misma manera que lo habitual, una pierna tropieza más de lo habitual, por ejemplo.
Si bien no existe una cura al dia de la fecha, existen tratamientos que buscan ralentizar su avance y mejorar la calidad de vida del damnificado.
Gayoso trabajó durante varios años como entrenador de arqueros del Club Atlético Boca Juniors. En la actualidad, se desempeña como coordinador de arqueros en el Xeneize. Gayoso tuvo una etapa en 2014, cuando integró el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena, y la otra, junto a Miguel Ángel Russo, en 2020. Pese al despido de Miguelo en 2021, el crack bajo los tres palos permaneció en el cuadro de La Ribera pero fue reubicado.
La desgarradora revelación de Fernando Gayoso
EL profesional del arco habló de su batalla personal: "Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo, pero sigo trabajando en Boca y coordinando a los arqueros de las inferiores".
Además, agregó: "Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella".
En ese difícil proceso, encuentra apoyo en los más cercanos y en el cariño de los hinchas. "Gracias a Dios, los hinchas entregan sus mensajes de cariño en las redes sociales y eso es lindo", reconoció, destacando la importancia de ese sostén emocional.
La postura de Fernando Gayoso sobre la salud de Miguel Russo
En la entrevista que mantuvo con DSports Radio, Fernando Gayoso habló sobre la actualidad de Russo como entrenador de Boca, refiriéndose especialmente a los problemas de salud que atraviesa Miguelo.
De esta manera, el ex entrenador de arqueros de Boca declaró: "Si Miguel (Russo) está trabajando en Boca, es porque él quiere. Estar en un campo de juego es lo que a él siempre le ha gustado y que lo mantiene activo".
Quién es Fernando Gayoso
Fernando Gayoso es un exarquero argentino que, tras su retiro como futbolista, se afirmó como uno de los entrenadores de arqueros y más respetados del fútbol argentino. Su carrera como entrenador comenzó en Vélez Sarsfield en 1999. Destacan sus pasos por Rosario Central, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, Nacional de Uruguay, Racing Club y Boca Juniors, como bien se ha mencionado.
En la institución de La Ribera, Gayoso tuvo dos etapas destacadas. La primera fue en 2014, cuando se unió al cuerpo técnico de Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena.
Sin embargo, el capo del arco regresó al Xeneize en 2020 de la mano de Miguel Ángel Russo y se mantuvo en el club hasta fines de 2023.
