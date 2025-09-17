La desgarradora revelación de Fernando Gayoso: "Me cuesta caminar"

La desgarradora revelación de Fernando Gayoso

EL profesional del arco habló de su batalla personal: "Me cuesta caminar, no puedo mover los brazos y la enfermedad no me deja estar en el campo, pero sigo trabajando en Boca y coordinando a los arqueros de las inferiores".

Además, agregó: "Quiero enfrentar esta enfermedad de una manera distinta y dejar una huella".

En ese difícil proceso, encuentra apoyo en los más cercanos y en el cariño de los hinchas. "Gracias a Dios, los hinchas entregan sus mensajes de cariño en las redes sociales y eso es lindo", reconoció, destacando la importancia de ese sostén emocional.

image Fernando Gayoso.

La postura de Fernando Gayoso sobre la salud de Miguel Russo

En la entrevista que mantuvo con DSports Radio, Fernando Gayoso habló sobre la actualidad de Russo como entrenador de Boca, refiriéndose especialmente a los problemas de salud que atraviesa Miguelo.

De esta manera, el ex entrenador de arqueros de Boca declaró: "Si Miguel (Russo) está trabajando en Boca, es porque él quiere. Estar en un campo de juego es lo que a él siempre le ha gustado y que lo mantiene activo".

image Miguel Ángel Russo, gloria y acrtual entrenador de Boca.

Quién es Fernando Gayoso

Fernando Gayoso es un exarquero argentino que, tras su retiro como futbolista, se afirmó como uno de los entrenadores de arqueros y más respetados del fútbol argentino. Su carrera como entrenador comenzó en Vélez Sarsfield en 1999. Destacan sus pasos por Rosario Central, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre, Nacional de Uruguay, Racing Club y Boca Juniors, como bien se ha mencionado.

En la institución de La Ribera, Gayoso tuvo dos etapas destacadas. La primera fue en 2014, cuando se unió al cuerpo técnico de Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena.

Sin embargo, el capo del arco regresó al Xeneize en 2020 de la mano de Miguel Ángel Russo y se mantuvo en el club hasta fines de 2023.

