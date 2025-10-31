La crisis de los viñateros se extendió hasta las bodegas y, tal como había informado hace unos días Urgente24, Bodega Norton, pese a ser una de las compañías más emblemáticas de la industria vitivinícola argentina, está en situación crítica: pidió ante la Justicia mendocina la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
ALARMA EN EL SECTOR
Crisis por todos lados: Bodega Norton, en concurso de acreedores
Bodega Norton, una de las compañías más emblemáticas de la industria vitivinícola argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
“La decisión se tomó ante la necesidad de asegurar la continuidad de la empresa y las fuentes de trabajo. Bodega Norton tomó esta decisión en el marco de un contexto desafiante para la industria vitivinícola tanto a nivel local como internacional, luego de evaluar durante los últimos meses distintas alternativas de solución a la situación financiera de la empresa que no pudieron concretarse. Iremos informando las novedades relevantes del proceso concursal a medida que vayan ocurriendo”, explicó la compañía en un comunicado.
Hace poco más de una semana, Urgente24 informó que Norton atravesaba una de las peores crisis en sus 130 años de historia, cuando se conoció que la empresa acumula una larga lista de cheques rechazados, mientras en Luján de Cuyo crecían las versiones sobre despidos y ruptura de contratos con proveedores.
Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre enero y septiembre de 2025, la comercialización total de vinos en el mercado interno mostró una contracción del 2,5% frente al mismo período de 2024. Por su parte, en el mismo período las exportaciones del sector acumularon una baja interanual del 6,3%.
En tanto, de acuerdo al relevamiento de la consultora Scentia, en lo que va del año el rubro bebidas alcohólicas es el que muestra una peor performance dentro de la canasta general de productos de primera necesidad. Según Scentia, el sector acumuló en los primeros 9 meses de 2025 una caída del 6,8% en volumen (frente a un 2024 que ya había sido muy flojo), lo que contrasta con el consumo general que muestra una leve suba del 1,8%.
Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton, un aventurero inglés que llegó a Mendoza y trajo vides desde Francia, la bodega fue durante más de un siglo símbolo del vino argentino. Hoy, sin embargo, enfrenta una crisis que refleja el deterioro general de toda la industria vitivinícola.
Además de la crisis empresarial se suma la preocupación de los viñateros. La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) alertó que el sector atraviesa "una de las peores crisis de rentabilidad en décadas".
"La ecuación económica del productor primario ya no cierra: todo subió menos la uva", advirtieron desde la entidad, que denunció el abandono de fincas, pérdida de empleos y migración de jóvenes ante la falta de rentabilidad.
En un contexto de consumo retraído, precios en baja y altos costos operativos, la situación de Norton simboliza el momento crítico que atraviesa todo el sistema vitivinícola mendocino, una industria que hoy lucha por sobrevivir en medio de una tormenta perfecta.
