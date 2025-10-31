Crisis por todos lados: Bodega Norton, en concurso de acreedores

Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton, un aventurero inglés que llegó a Mendoza y trajo vides desde Francia, la bodega fue durante más de un siglo símbolo del vino argentino. Hoy, sin embargo, enfrenta una crisis que refleja el deterioro general de toda la industria vitivinícola.

Además de la crisis empresarial se suma la preocupación de los viñateros. La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) alertó que el sector atraviesa "una de las peores crisis de rentabilidad en décadas".

"La ecuación económica del productor primario ya no cierra: todo subió menos la uva", advirtieron desde la entidad, que denunció el abandono de fincas, pérdida de empleos y migración de jóvenes ante la falta de rentabilidad.

En un contexto de consumo retraído, precios en baja y altos costos operativos, la situación de Norton simboliza el momento crítico que atraviesa todo el sistema vitivinícola mendocino, una industria que hoy lucha por sobrevivir en medio de una tormenta perfecta.

