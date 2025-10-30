Elisabet Piacentini: "Por poco consumo, hay PyMEs que no hacen caja hasta pasada la mañana"

Cuando vos ves que los comercios abren y que no hacen caja hasta pasada la mañana, bueno, ahí tenes un problema. Cuando vos ves que los comercios abren y que no hacen caja hasta pasada la mañana, bueno, ahí tenes un problema.

Por ejemplo, para el día de la madre, que había comerciantes que por ahí me decían: “mira, acá no entró gente, entonces salía a caminar por la cuadra a ver si había gente en otros lugares. No había gente comprando”. Recién el último viernes antes del día de la madre o el sábado, salieron un poco a comprar.

image Elizabeth Piacentini, tributarista.

Y mantener la flotacion del dólar entre bandas, ¿fue bien recibido?

Eso trajo alivio, trajo certidumbre. Por lo menos sabés a cuánto tenés que pagar a proveedores del exterior, sabés que éste es el precio, y lo mismo para poner los precios.

Con poco consumo y la actividad a la baja, ¿cómo se preparan las PyMEs para terminar el año?

Bueno, las PyMEs están ahora comprometidas con el tema de que se ve poco consumo, se ve realmente una parálisis del consumo. Bueno, las PyMEs están ahora comprometidas con el tema de que se ve poco consumo, se ve realmente una parálisis del consumo.

Esto es típico quizás, aparte de lo estructural, por ser un año en el que hubo tres elecciones, prácticamente, lo que hizo que todo el mundo se cuidara ante la incertidumbre de lo que iba a pasar. Entonces, ahora, si bien entendemos que bajó el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, las empresas lo que quieren es enfocarse al mes de mayor ventas dentro del año, diciembre, por las fiestas, para casi todos los rubros, y, poder ubicar los stocks que no han podido ubicar hasta ahora.

¿Notas diferencias en la actividad en los diferentes distritos del país?

A ver, entre CABA y PBA están similares. Los que están muy cerca de la frontera están afectados porque los consumidores cruzan la frontera para comprar más económicamente. Sabemos de marcas que están en Argentina y que también están en Chile. El mismo producto en Chile se vende más barato que en Argentina porque simplemente en Chile no hay ingresos brutos, no hay impuestos municipales y los costos de los empleos y cargas sociales son mucho menores. Entonces el mismo producto fabricado por la misma marca en Argentina sale un 20% más que en Chile.

¿Cómo cree que puede mejorar la situación actual de las PyMEs?

En este momento lo primero que estamos necesitando es que bajen las tasas de los prestamos. Sin préstamos, una PyME no puede crecer, no puede encarar su próxima producción y no puede vender cheques porque están altísimos. Si se bajan las tasas y se da una posibilidad para las PyMEs en cuanto a los créditos, eso como mínimo va a permitir que no tengan que paralizarse y puedan seguir trabajando hasta que mejore el consumo. Eso es lo fundamental.

Y después, como segundo punto, e s realmente importante aliviarles las cargas tributarias, por supuesto. Tenemos 154 impuestos que caen de lleno en cualquier empresa, ya sea PyMEs, mini emprendedores, emprendedores o grandes PyMEs. No hay alivio para las PyMEs. Y tampoco se siente alivio con respecto a los organismos.

ARCA en un momento había dicho que se iban a ocupar de los 10.000 CUITs que más recaudan en el país. Eso lo dijo el ministro en una conferencia de prensa. Nos vamos a ocupar de los 10.000 CUITs que recauden la mayor cantidad de impuestos y, sin embargo, vemos que abrís un restaurante y a los cinco meses viene una inspección de ARCA para ver por qué compraste más de lo que vendes. ARCA en un momento había dicho que se iban a ocupar de los 10.000 CUITs que más recaudan en el país. Eso lo dijo el ministro en una conferencia de prensa. Nos vamos a ocupar de los 10.000 CUITs que recauden la mayor cantidad de impuestos y, sin embargo, vemos que abrís un restaurante y a los cinco meses viene una inspección de ARCA para ver por qué compraste más de lo que vendes.

A mediano plazo, la reforma laboral podría ser un alivio para todos los empleadores porque fuera de la discusión que puede haber, se sabe que la legislación laboral actual no creó empleo en las últimas décadas. Y si tenemos una legislación que no creó empleo es porque falló. Lo que pasa es que tienen que sentarse a la mesa de negociación todas las partes. Y en eso es muy importante también que se llame al empleador PyME que genera tantos empleos. Las PyMEs, las cámaras empresariales y las federaciones tienen que estar sentadas en la mesa para que la reforma laboral sirva al empleado y al empleador.

