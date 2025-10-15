NO HAY ASADO ELECTORAL
Inflación: Repunta el consumo de la carne... y suben los precios
Lentamente se recupera el consumo de carne pero la oferta no crece, y en el sector anticipan que el valor en el mostrador subirá esta semana o la próxima.
Las cámaras empresarias que representan a los matarifes y a los frigoríficos anticiparon que el precio de la carne en mostrador podría volver a subir en las próximas semanas en un contexto de rebote de la demanda interna, menor oferta de hacienda y costos productivos en alza.
Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el valor promedio se ubicó en $12.357 por kilo en septiembre, con una suba mensual del 1,8% y un incremento interanual del 58,4%. Pero tanto los abastecedores como los industriales del sector aseguran que los precios aún no terminaron de reflejar el movimiento del mercado de hacienda de Cañuelas.
"Desde hace casi un mes se registra una suba semanal en el Mercado de Hacienda", dijo Leonardo Rafael, titular de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) al diario económico 'Ambito Financiero'. Además, agregó que "hubo dos subas importantes que todavía no se reflejaron del todo. Entre esta semana y la próxima se van a convalidar los precios de la hacienda en el mostrador", afirmó.
Según Rafael, "la media res aumentó entre $400 y $500 por kilo desde el mes pasado", por lo tanto estas alzas ya comenzaron a trasladarse a los precios minoristas.
Señaló además que "no es que hubo más ventas, porque la demanda se mantiene estable tanto en el consumo interno como en la exportación; pero al haber poca hacienda disponible, los precios tienden al alza".
Advirtió también que los frigoríficos exportadores "comenzaron a presionar sobre el novillo de consumo" ante la falta de animales pesados para exportación. Esto, según su visión, genera una competencia que eleva los valores de la hacienda liviana, que es la que habitualmente termina en las carnicerías.
Nueva suba de la carne
Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), dijo también que el mercado podría experimentar una nueva suba de precios en el corto plazo:
Repunte del consumo
En tanto, distintos analistas aseguran que el precio de la carne seguirá aumentando aunque levemente, porque la producción no alcanza para abastecer la exportación y el consumo interno. Es probable que el comportamiento de los precios no sea de altibajos como se vio el año pasado, sino más bien de una tendencia al alza, cuyas claves se centran en una oferta escasa y una demanda que (afortunadamente) sigue creciendo.
En total, el consumo de carnes rondaría los 113 kilos por habitante en 2025 un 3% más que en 2024. Este repunte en el consumo (de todas las carnes) podría frenarse si se disparan los precios al mostrador.
