Inflación: Repunta el consumo de la carne... y suben los precios

carne-argentina.jpg El precio del kg de carne en Santa Fe mañana será de $10 mil, porque la hacienda subió y por la inflación que traerán las medidas económicas de Luis Caputo.

El dirigente del sector de la carne aseguró que el incremento responde a una combinación de factores: menor oferta, presión exportadora y costos más altos El dirigente del sector de la carne aseguró que el incremento responde a una combinación de factores: menor oferta, presión exportadora y costos más altos

Señaló además que "no es que hubo más ventas, porque la demanda se mantiene estable tanto en el consumo interno como en la exportación; pero al haber poca hacienda disponible, los precios tienden al alza".

Advirtió también que los frigoríficos exportadores "comenzaron a presionar sobre el novillo de consumo" ante la falta de animales pesados para exportación. Esto, según su visión, genera una competencia que eleva los valores de la hacienda liviana, que es la que habitualmente termina en las carnicerías.

Nueva suba de la carne

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), dijo también que el mercado podría experimentar una nueva suba de precios en el corto plazo:

Es posible que antes de un mes haya un aumento en el mercado, producto de que aumentó levemente el consumo y de la mejora en la ecuación insumo/producto (alimento-precio) del ganado en pie, que hoy es positiva Es posible que antes de un mes haya un aumento en el mercado, producto de que aumentó levemente el consumo y de la mejora en la ecuación insumo/producto (alimento-precio) del ganado en pie, que hoy es positiva

Repunte del consumo

En tanto, distintos analistas aseguran que el precio de la carne seguirá aumentando aunque levemente, porque la producción no alcanza para abastecer la exportación y el consumo interno. Es probable que el comportamiento de los precios no sea de altibajos como se vio el año pasado, sino más bien de una tendencia al alza, cuyas claves se centran en una oferta escasa y una demanda que (afortunadamente) sigue creciendo.

En total, el consumo de carnes rondaría los 113 kilos por habitante en 2025 un 3% más que en 2024. Este repunte en el consumo (de todas las carnes) podría frenarse si se disparan los precios al mostrador.

El problema no es la demanda, sino la producción, por lo tanto, si no se generan condiciones para aumentar la oferta, el mercado volverá a mostrar cierta tensión que se verá reflejada en un nuevo aumento de precios en la góndola El problema no es la demanda, sino la producción, por lo tanto, si no se generan condiciones para aumentar la oferta, el mercado volverá a mostrar cierta tensión que se verá reflejada en un nuevo aumento de precios en la góndola

Otras noticias de Urgente24

La Anmat prohibió una conocida golosina y peligrosos productos keto

El Círculo Rojo presiona: Arranca el Coloquio de IDEA sin Javier Milei, pero con Luis Caputo

"Lo peor aún no llegó": El anticipo de un empresario del norte sobre la crisis

¿Consuelo para Milei?: Bonistas proponen 'pausa' en el pago de la deuda de países emergentes